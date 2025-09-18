Un biólogo clínico da la respuesta más contundente a Bertín Osborne por decir que desayuna vino

Oihan Iturbide, biólogo clínico que ha superado diversas adicciones, ha reaccionado con toda claridad a unas palabras de Bertín Osborne, quien afirmó hace unos días en El Hormiguero que él desayuna vino tinto.

"¿Es Bertín Osborne un intelectual o un payaso? Fijaos, Ortega y Gasset decía que un intelectual debía ser capaz de provocar. Y Bertín Osborne hizo algo similar el otro día en El Hormiguero", asegura el experto, que da paso a las palabras del cantante.

"Si un día no desayuno pues a lo mejor me tomo una copa de tinto porque te da un brillo en la frente fantástico", afirmó Osborne.

Iturbide plantea tras ello: "¿Qué opináis? ¿Intelectual o payaso? De entrada vimos que el público se descojonó, que Pablo Motos también se descojonó. Sin embargo, yo no creo que sea un payaso. Tampoco creo que sea un intelectual, evidentemente".

"La peña se rio pero esto no llegó a la categoría de provocación ni de lejos. Fijaos, cuando provocas de verdad nadie se descojona, nadie se ríe. Lo que generas es bastante malestar porque obligas al otro a replantearse lo que siempre ha dado por bueno", subraya.

"Entonces, ¿qué busca exactamente Bertín cuando dice que desayuna vino?", pregunta antes de responder él mismo: "Sencillamente nada. Lo dice porque puede y punto, porque en su caso el vino activa un marco cultural requete español, identidad, espíritu mediterráneo y masculinidad campechana".

"Así que el público no está escuchando que consume alcohol por la mañana. Lo que escucha es: soy libre, tradicional y me importa un huevo lo que penséis. Por supuesto que el descojono general no es porque sea gracioso, sino porque todos reconocemos el código. El vino es aceptable, incluso glamouroso aunque sea dañino. La risa funciona como un refuerzo social y el bueno de Bertín queda como el macho alfa que rompe las reglas cuando le sale de los cojones.", reflexiona.

Por ello, acaba concluyendo: "¿Intelectualidad? Más bien Atresmedia disfrazando de transgresión cultural un chiste bastante malillo".