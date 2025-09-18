Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un biólogo clínico da la respuesta más contundente a Bertín Osborne por decir que desayuna vino
Virales

Virales

Un biólogo clínico da la respuesta más contundente a Bertín Osborne por decir que desayuna vino

"¿Es Bertín Osborne un intelectual o un payaso?".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Bertín Osborne durante su entrevista en 'El Hormiguero'.GTRES

Oihan Iturbide, biólogo clínico que ha superado diversas adicciones, ha reaccionado con toda claridad a unas palabras de Bertín Osborne, quien afirmó hace unos días en El Hormiguero que él desayuna vino tinto. 

"¿Es Bertín Osborne un intelectual o un payaso? Fijaos, Ortega y Gasset decía que un intelectual debía ser capaz de provocar. Y Bertín Osborne hizo algo similar el otro día en El Hormiguero", asegura el experto, que da paso a las palabras del cantante.

"Si un día no desayuno pues a lo mejor me tomo una copa de tinto porque te da un brillo en la frente fantástico", afirmó Osborne.

Iturbide plantea tras ello: "¿Qué opináis? ¿Intelectual o payaso? De entrada vimos que el público se descojonó, que Pablo Motos también se descojonó. Sin embargo, yo no creo que sea un payaso. Tampoco creo que sea un intelectual, evidentemente".

"La peña se rio pero esto no llegó a la categoría de provocación ni de lejos. Fijaos, cuando provocas de verdad nadie se descojona, nadie se ríe. Lo que generas es bastante malestar porque obligas al otro a replantearse lo que siempre ha dado por bueno", subraya.

"Entonces, ¿qué busca exactamente Bertín cuando dice que desayuna vino?", pregunta antes de responder él mismo: "Sencillamente nada. Lo dice porque puede y punto, porque en su caso el vino activa un marco cultural requete español, identidad, espíritu mediterráneo y masculinidad campechana". 

"Así que el público no está escuchando que consume alcohol por la mañana. Lo que escucha es: soy libre, tradicional y me importa un huevo lo que penséis. Por supuesto que el descojono general no es porque sea gracioso, sino porque todos reconocemos el código. El vino es aceptable, incluso glamouroso aunque sea dañino. La risa funciona como un refuerzo social y el bueno de Bertín queda como el macho alfa que rompe las reglas cuando le sale de los cojones.", reflexiona.

Por ello, acaba concluyendo: "¿Intelectualidad? Más bien Atresmedia disfrazando de transgresión cultural un chiste bastante malillo".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 