Bertín Osborne revela que se ha hecho la vasectomía y las consecuencias de su operación: "Creo que hay algo que no han hecho bien"

Bertín Osborne es padre de familia numerosa, muy numerosa. Sus hijas mayores nacieron fruto de su matrimonio con Sandra Domecq, de la que se divorció. Mucho después fue padre de dos varones con Fabiola Martínez, de la que también se separó. Y sin haberlo esperado, ni planeado, vino un último hijo, un niño nacido fruto de su breve relación con Gabriela Guillén, nacido el 31 de diciembre de 2023.

El cantante no quiso reconocer la paternidad, pero finalmente en 2025 aceptó que era el padre de David, e incluso realizó un posado para ¡Hola! con el niño, toda una sorpresa que generó una gran polémica. Ante todo esto, Bertín comentó que le daba igual. "He sacado a mi niño y está ahí fenomenal, como si tuviera que dar explicaciones".

Bertín Osborne durante su entrevista en 'El Hormiguero'. Carlos Lopez Alvarez

Poco después de esto ha dado más explicaciones, pero no sobre su hijo, pero sí sobre su vida personal. El conde de Condado de Donadío de Casasola acudió junto a su hija Alejandra al estreno de Emparejados, programa de Antena 3 presentado por Joaquín y su mujer, Susana Saborido. Y allí sorprendió con sus declaraciones.

Al ser preguntado sobre si tenía pareja, señaló que no, pero que estaba relajado y se lo estaba pasando muy bien. La sorpresa llegó cuando añadió: "Además me la he cortado". Ante el desconcierto general, dijo que se había cortado la coleta. Joaquín comentó entonces: "¿Te has hecho la vasectomía?"

Bertín Osborne y su hija Alejandra en el programa 'Emparejados'. ANTONIO DE LOS REYES

"Creo que hay algo que no han hecho bien porque, cuando hago pipí, el chorro sale para allá. He preguntado y me han dicho que eso tiene que ser así. Me ha dicho el médico que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio. Yo ahora ya lo hago sentado", explicó Bertín ante la vergüenza de su hija Alejandra, que no sabía dónde meterse.

De esta manera, Osborne se asegura que David será su último hijo, aunque curiosamente, lo de hacerse la vasectomía no salió de él, sino de sus hijas: "No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas", manifestó el cantante, que espera recuperarse lo antes posible, y espera también no tener más descendencia.