Un conductor de Uber busca trabajo en su profesión original y cuelga un cartel en el asiento del copiloto que arrasa

La periodista de TVE Rosa Correa (@rosacorrea_tv) ha hecho un viaje en Uber en Madrid y ha mostrado en su perfil de X, la red social conocida de forma clásica como Twitter, el cartel que llevaba colgado en la parte trasera del asiento del copiloto el conductor del vehículo.

En ese mensaje se puede leer que el propietario del Uber se ofrece como director de arte, su carrera profesional original, y detalla que tiene habilidades para hacer campañas, labores de brading y conceptualización, así como de tener creatividad estratégica y ser capaz de realizar un diseño editorial y digital.

En el letrero, colgado con una cuerda en ese respaldo del asiento del copiloto para que los clientes lo puedan ver, también deja su número de teléfono y un código QR para acceder a su currículum vitae completo de manera digital.

"Voy en un Uber y su conductor ha puesto este cartel. Hace 6 meses se quedó sin trabajo. Es director de arte pero hasta que le salga algo conduce un Uber. Su CV es puro talento. Dice que con 50 años nadie le llama. Pero seguirá peleando. Si alguien le puede ayudar", ha escrito la periodista junto a la foto.

Su publicación, que lleva en pocas horas más de 132.000 reproducciones, también ha superado los 6.000 me gusta y ha sido compartido más de 2.000 veces.

Ha recibido el apoyo de las redes

Con la viralización de este tuit el conductor ha recibido todo el apoyo de los usuarios de X, que han dejado multitud de mensajes de ánimo o hasta han comentado que van a recomendar este perfil.

También ha habido tuits de personas que se encuentran en la recta final de su trayectoria profesional y que han denunciado la situación en la que se encuentran debido a su edad.

"Qué pena el edadismo :( Aunque, no sé si es tanto por la edad, o porque como tienen TANTA experiencia, la experiencia SE PAGA. E igual lo que no quieren es pagar tanto", ha afirmado el usuario Javier Arteaga.

"Yo tengo más y tampoco me llama nadie. Nadie nos quiere dar trabajo. Suerte para él", ha escrito otra persona.