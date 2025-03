Un enfermero que trabaja en Noruega explica lo que usan en un hospital de ahí: "Me flipa"

El enfermero Guille Martín, un joven español que está trabajando en un hospital de Noruega, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok (@guillemartinsaez) en el que muestra el curioso invento que han desarrollado en el país nórdico y que tiene una gran utilidad.

"Vengo a presentar otro invento que más me fascina y que se puede ver en un hospital de Noruega. Es una cosa muy sencilla, de lo más que os podéis plantear, pero no lo vais a imaginar", afirma.

Martín comenta que "no sé si lo habéis visto en algún hospital, en España creo que no hay", antes de confesar que le "flipa". Ante este nivel de expectación saca una bolsita en el que incluye unas pinzas de la nariz para evitar olores fuertes.

"Es una especie de ambientador que te pones en la nariz cuando vas a hacer algo que huela mal. Es como una pinza, te lo metes dentro de la nariz, no se ve y cuando vas a tratar al paciente te huele a menta y así los olores no te afectan", relata el joven, cuyo vídeo se ha hecho viral.