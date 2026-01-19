Cuenta lo que le ha pasado al reservar una mesa en un restaurante de Murcia: no es la primera vez que pasa y genera debate

Hacer una reserva en un restaurante para un gran grupo de personas se puede volver en algunos casos para los dueños de esos negocios en una moneda de doble filo, ya que tiene sus ventajas, pero también aparecen desventajas.

Entre las primeras está que la cuenta será probablemente más alta que de normal al ser un gran grupo y que con tiempo se tiene reservado todas esas comidas o cenas. Sin embargo, existe un riesgo porque si ese grupo no acude y no avisa el restaurante pierde todos esos ingresos al no tener capacidad de respuesta.

En las últimas horas ha sido el tuitero @Cotidianeous el que ha compartido la medida que ha tomado un restaurante, que no es el primero caso en hacerlo y que se conoce públicamente, para evitar que pueda ocurrir que una reserva se quede en nada.

"Reserva hecha para comer en un restaurante de Murcia para el 25 de enero. Me solicitan tarjeta por política de cancelación. Si no me presento o cancelo antes de tres horas de mi reserva, me cobran 20€ por comensal. Me parece estupendo", ha asegurado, aclarando que eran dos y el menú que iban a pedir tenía un precio de 60 euros.

No es la primera vez

El pasado mes de octubre se conoció el caso de @cocineandoando, una cuenta de TikTok con más de 80.000 seguidores que está especializada en hostelería y que mostró lo que había sucedido a un restaurante después de que unos clientes hayan reservado mesa para 16, con un extra de un cava fuera de carta que han tenido que conseguir.

"Nos acaban de hacer un no show. Hoy mesa para 16 personas con todo reservado y contratado para ellos desde las 2 de la tarde y con un cava especial, que tuvimos que conseguir para ellos pues no estaba en nuestra carta", explicaron.

Entre las opciones que ofrecieron para no vuelva a pasar fueron las siguientes:

Tenemos que solicitar un ingreso previo de la cuenta.

Decirle a la gente que 20 euros por comensal.

Seguir fiándonos para que nos pase esto y arruinarnos un sábado al mediodía en el que le hemos dicho a 30 personas que no podíamos atenderles por tener el salón lleno.

Distintas opiniones a @Cotidianeous