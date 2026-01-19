Lo que debes saber de Iryo, la firma del tren descarrilado en Adamuz, y sus diferencias con Renfe

Un tren Iryo en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, el 2 de enero de 2025 en Madrid.

El tren de Iryo que descarriló ayer tarde en Adamuz (Córdoba) había sido revisado el pasado 15 de enero, hace tan sólo cuatro días, y se fabricó en 2022, según la información de la compañía suministrada este lunes.

Iryo ha explicado en un comunicado oficial que mantiene comunicación constante con todas las instituciones implicadas -Ministerio de Transportes, ADIF, Delegación del Gobierno, Junta de Andalucía y los Ayuntamientos de Adamuz y Córdoba- y agradece la solidaridad, la rápida respuesta y los medios humanos y técnicos desplegados desde el primer momento.

Señala, además, que se encuentra a total disposición de la Comisión encargada de la investigación del accidente y colaborará plenamente, facilitando toda la información que le requieran. Por ahora, esta firma no se había enfrentado a ningún accidente grave en nuestro país.

¿Pero qué es Iryo? ¿De dónde viene esta empresa y en qué de diferencia de Renfe, la firma del Alvia que se vio afectado por ese descarrilamiento?

La empresa es hoy la segunda operadora ferroviaria de España por cuota de viajeros. Comenzó a operar en España en noviembre de 2022 y está controlada en un 51% por el Estado italiano, a través de la sociedad pública Ferrovie dello Estato. Es por eso que una de las primeras líderes mundiales en solidarizarse con España por el suceso ha sido la primera ministra de Italia, la ultraderechista Giorgia Meloni. "Italia comparte el dolor de España por esta tragedia. Nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha escrito en X.

Se estrenó sobre las vías españolas en la línea Madrid-Barcelona un 25 de noviembre de ese año. Cuatro días antes hubo un viaje inaugural entre Madrid y Valencia en lo que constituyó todo un guiño a los impulsores de la compañía, los accionistas de la aerolínea levantina Air Nostrum, con su presidente Carlos Bertomeu al frente.

Tiene entre sus principales accionistas a la aerolínea Air Nostrum (ostenta otro 25% del capital) y a la concesionaria de infraestructuras española Globalvía (24%).

Según las previsiones económicas hechas públicas por la propia empresa, tenía previsto alcanzar la rentabilidad en el mercado ferroviario español en 2025, pero no se han presentado por el momento los datos globales del año superado.

La antigua Ilsa venía de registrar unos números rojos de 31,5 millones de euros en 2024. Sin embargo, se trataba de un resultado menos negativo del que había obtenido solo un año antes, en 2023, cuando anunció unas pérdidas por valor de 99 millones, sostiene La Información Económica.

La compañía, actualmente capitaneada por Fabrizio Favara -que se ha personado en Adamuz, según indica la firma-, da empleo actualmente a 600 personas en nuestro país, conecta 11 ciudades españolas: Madrid, Zaragoza, Barcelona, Tarragona, Cuenca, Albacete, Valencia, Alicante, Córdoba, Sevilla y Málaga, informa en su web.

Actualmente, Iryo cuenta con una veintena de trenes de última generación en su flota. Se trata de los ETR 1000 (Frecciarossa 1000) fabricados por el consorcio Hitachi-Bombardier (actualmente grupo Alstom).

Estos modelos, en lo que el grupo ha invertido hasta la fecha 800 millones de euros, son los más rápidos y modernos a nivel europeo, dado que superan los 300 kilómetros por hora, y emplean un 95% de materiales reciclables, así como energía cien por cien renovable, según explica la propia firma.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el vehículo siniestrado anoche era bastante nuevo, con sólo cuatro años de antigüedad, lo que añade extrañeza al caso: el accidente se dio en una recta, en una zona con obras y modernizaciones recientes y con un tren en buenas condiciones.

Siniestro tras el descarrilamiento de un tren Iryo que ha impactado con un Alvia en Adamuz (Córdoba, Andalucía). EFE

Un mercado abierto

El mercado ferroviario de viajeros en España se liberalizó a finales de 2020, abriendo la alta velocidad a la competencia tras un proceso legislativo iniciado en 2003 y con la entrada efectiva de nuevos operadores como Ouigo (SNCF) en mayo de 2021, Iryo (Ilsa) y Avlo (Renfe), lo que ha resultado en más servicios, menores precios y un aumento significativo de pasajeros, beneficiando al consumidor y al medio ambiente.

La Ley 39/2003 de 17 de noviembre adaptó la legislación española a las directivas europeas, dividiendo el sector en gestor de infraestructuras (Adif) y operadores de servicios.

Se crearon "paquetes" de corredores ferroviarios (Madrid-Barcelona, Madrid-Levante, Madrid-Sur) para ser licitados a diferentes operadores y aparecieron los nuevos operadores, como Ouigo (SNCF), Iryo (Ilsa, Air Nostrum/Trenitalia) y Renfe (con Avlo), que compiten por capacidad en la red.

El resultado: un 40% más de trafico ferroviario y un descenso de billetes cifrado en un 20% en 2023.

Diferencias con Renfe

Según explican en webs especializadas como Trainline, estas son las diferencias entre las opciones de Iryo y de Renfe, las dos firmas implicadas en el siniestro de ayer:

Iryo es un operador privado (Trenitalia, Air Nostrum, Globalvia), enfocado en un servicio más premium y flexible, con un modelo de negocio más ágil, mientras que Renfe es el operador público histórico, con diferentes marcas para distintos segmentos (AVE para lujo/rapidez, Avlo para low-cost).

Sobre la frecuencia y las paradas, Iryo está buscando mayor frecuencia (por ejemplo, una hora entre Madrid-Barcelona) y no para en todas las estaciones intermedias, mientras que Renfe tiene una mayor frecuencia general, con más opciones de horarios y paradas, aunque depende de la ruta específica.

En cuanto a los servicios a bordo, en los Iryo hay WiFi 5G, restauración completa, cuatro clases (Inicial, Singular, Only YOU, Infinita) y trenes silenciosos, mientras que Renfe incluye vagón cafetería, entretenimiento digital, enchufes; servicios extra (taxis, hoteles) en AVE. En Renfe Avlo, que es low-cost, hay servicios básicos, sin vagón cafetería.

En cuestiones de equipaje, Iryo permite tres maletas gratis (hasta 25 kilos), o más con coste extra. Renfe, por su parte, mantiene las tres maletas de 25 kilos gratuitas y en Avlo tiene restricciones de tamaño más estrictas si no pagas extra.

La Experiencia Premium/Low-cost también es distinta: Iryo compite directamente con AVE en gama alta y Avlo en gama baja con su clase Inicial, mientras que Renfe opera con su marca AVE (gama alta) y Avlo (gama económica).

En cuanto a trenes, Iryo utiliza trenes Frecciarossa 1000, muy modernos, silenciosos y rápidos (hasta 360 km/h), fabricados con materiales renovables, con la última tecnología. Y Renfe (AVE) utiliza trenes S102 (Pato), S112 (Dúplex), S103 (Velaro E), etc., con diferentes niveles de modernidad, pero todos cumplen la normativa de alta velocidad.