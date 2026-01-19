Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El restaurante Leña, del chef Dani García, hace algo impensable con un cliente que se quejó por un cóctel
Su lamento se ha visto más de dos millones de veces. 

El chef Dani García, en su restaurante Leña.Europa Press via Getty Images

El restaurante Leña, que el chef Dani García tiene en Madrid, ha logrado dar la vuelta de una forma que muchos consideran magistral a una muy mala crítica que un usuario les hizo en las redes sociales y que se extendió rápidamente hasta el punto de superar los dos millones de reproducciones.

En esa reseña, el usuario, que se llama Álvaro, mostraba su indignación por que le habían cobrado 16 euros por un cóctel al que le quitaba un gran bloque de hielo y se quedaba en una cantidad mínima de líquido.

El vídeo se extendió de tal forma que Leña, en lugar de reaccionar con el silencio, ha lanzado una potente y sorprendente estrategia de marketing. El restaurante de Dani García ha publicado un vídeo en el que se ve cómo ha llevado a Álvaro al local y le ha grabado preparando el ya famoso cóctel, al que incluso han renombrado con el nombre de 'El Alvarito'.

"Álvaro, aquí llegó tu parte. No quisimos dejarlo aquí y fuimos a por él. Pero, calma, esto no es un secuestro. Esto es trato VIP. Lo llevamos directo a Leña. Álvaro hizo con sus propias manos el cóctel que lo homenajeó", explica el restaurante en el vídeo, en el que el usuario aparece preparando la mezcla con un trabajador.

Elaboración con sirope de pimiento amarillo

"Tiene como ingrediente principal un sirope de pimiento amarillo que hacemos nosotros. Esto ahora lo metemos a la Thermomix", le explica antes de añadir: "Tenemos aquí medio litro de agua de pimiento y lo vamos a mezclar con medio kilo de azúcar. Zumo de limón, ahora tequila, el puré de fruta de la pasión". 

"Señoras y señores, por fin el Alvrito, ahora sí que tenéis que probarlo, dice el comensal en el vídeo. "Y para cerrar la historia como se merece, vamos a sortear 10 experiencias en Leña. Y Álvaro, esta vez, gracias por venir", agrega una voz que representa al local. 

Antes de eso, Leña ya había publicado otro vídeo en el que decía: "Y como en Leña sabemos que no siempre todo va de cantidad, sino de calidad, hemos decido rendir un homenaje a Álvaro. Así que a ese cóctel le vamos a cambiar el nombre Os lanzamos tres propuestas", dice el restaurante en su vídeo, donde muestran las opciones: El Alvarito, El Leñazo o el chupitazo".

"Al final voy a tener que volver"

Pero hay más: "Atención porque aquí viene lo mejor: esta semana quien enseñe este vídeo tendrá este cóctel gratis. Invita marketing. Menos a ti, Álvaro, a ti te espera otra cosa".

La jugada les salí tan bien que incluso Álvaro respondió a ese vídeo muy satisfecho: "Os habéis pasado el juego, al final voy a tener que volver".

Los expertos creen que es una "máster class"

María Yagüe, experta en marketing, ha señalado que "el restaurante de Dani García le da la vuelta al juego no solo contestando, sino dando una máster class de cómo facturar con el hate".

"En el mundo corporativo esto es una alerta roja de crisis de reputación. ¿Qué hacen la mayoría de marcas? Silencio administrativo o borrar comentarios. Pero Leña usa la fuerza del ataque a su favor. En menos de 48 horas admiten el golpe y deciden renombrar el cóctel en honor al hater", explica.

El tráfico, de las redes a las mesas

Con eso, señala, "convierten un vídeo viral negativo en una oportunidad de hacer negocio porque si vas y enseñas el vídeo te invitan al cóctel": "Están llevando el tráfico de las redes a las mesas de sus restaurantes".

Yagüe destaca que "en vez de borrar o disculparse, usan humor y autocrítica para generar tráfico, notoriedad y fidelización", por lo que "de una crisis, crean marketing".

Las tres lecciones de marketing

Por eso, dice que de este ejemplo se pueden sacar tres lecciones:

  • Escucha a tus detractores.
  • Ten cintura.
  • Transforma la polémica en acción.
