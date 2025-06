Un experto alerta: si pones gasolina de forma habitual en esta gasolinera "entonces eres tonto"

En @alcortepodcast han hablado con Joseba de EasyGas que ha querido desmontar un extendido mito sobre las gasolineras: "Asociar la calidad de combustible a qué tipo de gasolinera vas a repostar es un mito que hay que desmentir".

Ha añadido que "todas las gasolinas y gasóleos de todas las gasolineras son la misma dado que todos vamos a cargar el producto en Exolum. Antes se llamaba CLH ahora se llama Exolum".

"Y todos los camiones vamos a la misma tobera a cargar por lo tanto no puede haber. Todos compramos el mismo producto lo que no está exento ese producto de ser contaminado en mi casa", ha explicado.

En otro momento del podcast ha explicado también por qué hay gasolineras muy caras y otras más económicas: "Primero por localización. He analizado las gasolineras más caras provincia por provincia en España y son de petrolera en lugares donde hay un tráfico brutal, que sí o sí vas a entrar por necesidad. Es una ley de oferta y demanda. No me parece una cosa desorbitada salvo que repostes de forma habitual. Entonces eres tonto".

Y ha proseguido explicando: "Y sobre todo es que hay gasolineras que quieren ganar más dinero que otras. El combustible es el mismo para todas y lo compramos al mismo precio, céntimo arriba, céntimo abajo".

"¿Una compañía que tiene 200 gasolineras compra a mejor precio de lo que compro yo, que sólo tengo 20? No. En el mejor de los casos igual compra un céntimo más barato que yo, porque los mayoristas son los mismos para todos", ha insistido.