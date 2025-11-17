Un experto avisa de qué pasa si ves esto en una botella de aceite de oliva: "Significa que te están tangando"

Alfredo López, sumiller, enólogo y técnico de aceite, ha alertado de algo que siguen haciendo muchos bares y restaurantes a pesar de que no está permitido desde el año 2014.

El 1 de enero de ese año entró en vigor una nueva normativa que prohibía el uso de aceiteras rellenables en los establecimientos hosteleros españoles. Desde entonces, el aceite de oliva debe servirse en envases con tapón anti-rellenado o en formato monodosis.

La medida tenía como fin garantizar la trazabilidad y la autenticidad del producto que se ofrece al cliente, así como preservar su calidad, pero casi 12 años después algunos locales siguen incumpliendo la norma, de una forma más o menos descarada.

López explica en un vídeo de su canal de TikTok (@pez.salvaje, donde tiene más de 670.000 seguidores) que "te pueden poner la botellita, pero no se puede llenar": "Si te encuentras en tu botellita de aceite que dentro tiene una bolita, es que la botella es de relleno".

"Estas bolitas suelen ser bastante transparentes"

"Yo todavía sigo yendo a desayunar a los sitios y me encuentro con ello. Digo: '¿Será posible que se crean que me pueden engañar? Estas bolitas suelen ser bastante transparentes. Personalmente, escogería botellas que tuvieran la bolita en plan fosforita, aunque sea roja o algo así. Imagino que tiene que ser transparente por sanidad", explica.

"Pero vamos, pensaba que lo sabía todo el mundo. No se pueden poner aceiteras en los restaurantes, tiene que ser siempre botella precintada. Si tiene una bolita significa que te están tangando. A veces es incluso relleno de un aceite bueno, pero está prohibido", insiste.

En los comentarios, un usuario ha señalado: "Gracias por la información, pero no consigo entender la relación de la bolita con rellenada". López ha aclarado: "Para rellenarlo hay que empujar la bola y queda dentro".

Cuando se aprobó aquel Real Decreto, el Gobierno explicó que "la norma persigue continuar avanzando en la garantía de la calidad y autenticidad de los aceites puestos a disposición del consumidor final".

"Tiene como objetivo mejorar la imagen del producto"

"Asimismo, tiene como objetivo mejorar la imagen del producto, en particular de las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas y de las marcas productoras consolidadas en el mercado. También tiene como finalidad informar mejor al consumidor sobre las características del aceite que se pone a su disposición", señalaba el Ejecutivo.

En su opinión, el asunto es importante porque "la hostelería y la restauración constituyen en muchísimos casos el único punto de contacto de los turistas que nos visitan con el aceite de oliva": "Que puedan encontrar un producto de calidad, bien presentado y adecuadamente manejado supone, sin ninguna duda, una buena carta de presentación del producto, lo que facilitará un incremento de la demanda de nuevas exportaciones".