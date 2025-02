Un gaditano se queja de lo que le pasa por trabajar de cara al público

El usuario de TikTok Dani (@dani.buzon) ha subido un vídeo a su cuenta de la red social explicando lo que ha tenido que hacer para trabajar de cara al público en la propia Andalucía.

"Hoy vamos a hablar de lo que es tener acento y tener que quitarlo porque trabajas de cara al público. Yo soy de Sanlúcar, ¿vale? Un pueblo que al final se habla mucho con la 'z'", ha comentado Dani al inicio del vídeo.

"Yo desde el año pasado, que ya empecé a trabajar en Grey y todas esas cosas, trabajé en Decathlon, trabajé en Burguer King, etc... ya tenía que hablar con la 's' porque si yo me pongo a hablar con la 'z' no me entendía nadie, tío", ha censurado el tiktoker.

"Tenía que repetir las cosas 200.000 veces. ¿Qué pasa? Que al final llega un punto que pierdes el acento, por así decirlo. Pero cuando yo voy para Sanlúcar hablo con la 'z'", ha relatado el usuario.

"¿Qué pasa? Que yo ahora mismo estoy en Sevilla y estoy trabajando en un gimnasio. También trabajo con gente y tengo que hablar con la 's' porque si no no me entienden illo, es que es una puta mierda, a mí me encanta hablar con la 'z'", ha criticado Dani.

"Soy de Sanlúcar, cuando me fui a estudiar a Sevilla allí no me entendían, cuando lo arreglé y volví a Sanlúcar, se reían de mí. Un lío"; "Pues yo no lo cambio. Mi acento es la herencia que me dejaron mis abuelos", han comentado algunos usuarios.