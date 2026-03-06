Una española que vive en China rompe uno de los mitos que más se cuenta del país: se dice mucho de ellos

Si hay una creadora de contenido que pueda conocer bien a China, esa es Claudia Pérez (@clauperezgi). Con más de 200.000 seguidores tan solo en TikTok y con una academia de aprendizaje de idiomas en sus manos, ha hablado sobre algunos de los pensamientos más erróneos que se tienen sobre el país.

Lo ha hecho en el podcast Un chino y medio, popularizado y presentado por los creadores de contenido asiáticos @Jiajunyin2 y @chickenpapi. En ella ha afirmado creer que la gente está muy desinformada o, por otro lado, "se apresura mucho a creerse" lo que dicen de China.

Se piensa mucho que es "un país muy estricto" y ella lo ha negado rotundamente: "Que si no sigues las normas, acabas en la cárcel rápidamente, que te tienen todo el rato vigilado... Y no es así".

"Para empezar, es un país enorme, a nadie le importa lo que tú estés haciendo a las cinco de la mañana... Y a mí me parece un país muy tranquilo, muy chill, en el que puedes salir a hacer lo que te dé la gana con tus amigos", ha defendido.

El ocio de China

Tras defender que no es un país estricto tanto como se suele pensar, también ha dejado claro que hay mucho ocio. "Las 24 horas, yo nunca me aburro en China, siempre tengo un plan nuevo. Por ejemplo, mis amigos se han ido a hacer karting en el agua de un río por 100 yuanes", ha explicado.

Cree que la gente no entiende la "magnitud" del país. De hecho, pone sobre la mesa el ejemplo de viajar a Beijing: "No tienes ni un 5% de conocimiento de lo que es el país, porque lo vas a comparar con Shanghái.

"Es increíblemente grande e increíblemente variado. Y a mí ESO es lo que me gusta, sorprenderme cada día un poco", ha confesado. Y ha añadido que, a nivel lingüístico, especialmente a quien le guste el idioma chino como a ella, es "increíble" poder estar ahí.