Un profesor sale del colegio y siente la necesidad de reflexionar sobre las aulas y las altas temperaturas: "Tiene que cambiar"

El popular profesor de Matemáticas y creador de contenido Pedri Martínez (@pedrilegend) ha publicado un vídeo hablando abiertamente y reflexionando sobre el problema que tiene en su colegio (ampliando su perspectiva a las demás aulas de Sevilla) por las altas temperaturas.

"Con estas temperaturas es inviable dar clases, hoy los niños estaban sudando aun teniendo la famosa bioclimatización", ha expresado al principio del vídeo de TikTok, que ha acumulado más de 20.000 visitas (y subiendo).

Según ha opinado, este sistema, "cuando haga calor de verdad", no terminará de funcionar. En el aula de Bachillerato del colegio en el que trabaja, por ejemplo, ha comentado que no funciona. "Hemos tenido un examen de hora y media a 35 grados en el aula, os juro por Dios que no sé si era mejor cerrar o abrir las ventanas, entraba flama", ha añadido.

"He llegado a la sala de profesores encontrándome mal: esto es un problema generalizado, las clases no están preparadas", ha opinado. Sobre la 'bioclimatización' ha vuelto a resaltar que funciona "en algunos momentos", pero en días con muchísimo calor, "se queda corto".

"Yo seré un clásico, lo que tú quieras, pero los niños lo pensaban igual, para años posteriores tiene que cambiar", ha rematado el joven profesor. En cuanto a reacciones, muchos están de acuerdo con sus palabras, excepto algunos escépticos que han extrapolado el tema a otros trabajos como la agricultura. "El aire acondicionado antes era un lujo, ahora es una necesidad en los centros, no hay discusión", ha opinado una usuaria.