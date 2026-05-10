Una catalana pide una caña en Madrid y acaba atrapada en el eterno debate de los bares

Hay debates que jamás terminan en España. Tortilla con o sin cebolla. Cómo se llama el bocadillo de pan con chocolate. O qué demonios significa exactamente pedir una cerveza "pequeña" dependiendo de la ciudad en la que estés.

El último ejemplo llega desde TikTok, donde un vídeo de la cuenta @theoriginofood se ha viralizado tras mostrar el pequeño caos que provoca una catalana cuando intenta pedir una cerveza en un bar de Madrid.

La escena dura apenas unos segundos, pero resume perfectamente uno de esos choques culturales que solo existen alrededor de una barra.

"Una caña, por favor", pide ella.

"Doble", responde automáticamente el camarero.

Y ahí empieza el lío. "O sea, ¿un zurito no tienes?", pregunta sorprendida.

La conversación continúa entrando ya en terreno completamente nacional: el tamaño de las cervezas, los nombres regionales y esa eterna discusión sobre qué es realmente una caña.

"Eso no es un tercio", insiste ella mientras el camarero intenta aclararse entre botellines, dobles y pintas.

"Bueno, pues esto que no es una pinta… Vale, pues un doble, por favor".

El mapa imposible de pedir cerveza en España

El vídeo ha provocado cientos de comentarios porque toca uno de esos temas capaces de dividir el país casi tanto como el fútbol o la política.

En muchas zonas de Cataluña o del norte de España, el "zurito" suele referirse a una cerveza muy pequeña, prácticamente un mini vaso. En Madrid, sin embargo, lo más habitual es pedir una caña o directamente un doble, que suele equivaler a una cantidad bastante más generosa.

A eso se suma el caos del "tercio", que para algunos únicamente es cerveza de botella y para otros simplemente una medida concreta. Y luego está la pinta, el botellín, el quinto o incluso el tanque dependiendo de la ciudad.

Cada bar parece tener sus propias reglas no escritas.

Precisamente por eso el vídeo ha conectado tan bien con miles de usuarios que reconocen haber vivido escenas parecidas viajando por España.

Porque pedir cerveza en este país no siempre consiste solo en pedir cerveza. A veces también es una pequeña prueba de supervivencia cultural.