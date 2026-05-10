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Una catalana pide una caña en Madrid y acaba atrapada en el eterno debate de los bares
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Una catalana pide una caña en Madrid y acaba atrapada en el eterno debate de los bares

El vídeo de una joven intentando pedir cerveza en un bar madrileño se ha hecho viral en TikTok por el choque cultural entre conceptos como "zurito", "doble", "tercio" o "botellín".

Israel Molina Gómez
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Un camarero, sirviendo una caña de cerveza.
Un camarero, sirviendo una caña de cerveza.GETTY

Hay debates que jamás terminan en España. Tortilla con o sin cebolla. Cómo se llama el bocadillo de pan con chocolate. O qué demonios significa exactamente pedir una cerveza "pequeña" dependiendo de la ciudad en la que estés.

El último ejemplo llega desde TikTok, donde un vídeo de la cuenta @theoriginofood se ha viralizado tras mostrar el pequeño caos que provoca una catalana cuando intenta pedir una cerveza en un bar de Madrid.

La escena dura apenas unos segundos, pero resume perfectamente uno de esos choques culturales que solo existen alrededor de una barra.

"Una caña, por favor", pide ella.

"Doble", responde automáticamente el camarero.

Y ahí empieza el lío. "O sea, ¿un zurito no tienes?", pregunta sorprendida.

La conversación continúa entrando ya en terreno completamente nacional: el tamaño de las cervezas, los nombres regionales y esa eterna discusión sobre qué es realmente una caña.

"Eso no es un tercio", insiste ella mientras el camarero intenta aclararse entre botellines, dobles y pintas.

"Bueno, pues esto que no es una pinta… Vale, pues un doble, por favor".

El mapa imposible de pedir cerveza en España

El vídeo ha provocado cientos de comentarios porque toca uno de esos temas capaces de dividir el país casi tanto como el fútbol o la política.

En muchas zonas de Cataluña o del norte de España, el "zurito" suele referirse a una cerveza muy pequeña, prácticamente un mini vaso. En Madrid, sin embargo, lo más habitual es pedir una caña o directamente un doble, que suele equivaler a una cantidad bastante más generosa.

A eso se suma el caos del "tercio", que para algunos únicamente es cerveza de botella y para otros simplemente una medida concreta. Y luego está la pinta, el botellín, el quinto o incluso el tanque dependiendo de la ciudad.

Cada bar parece tener sus propias reglas no escritas.

Precisamente por eso el vídeo ha conectado tan bien con miles de usuarios que reconocen haber vivido escenas parecidas viajando por España.

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Porque pedir cerveza en este país no siempre consiste solo en pedir cerveza. A veces también es una pequeña prueba de supervivencia cultural.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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