Una joven arrasa con las reseñas que le han dejado sus amigos en la página de Google de su trabajo

La usuaria de X conocida como @Aixacisnero20, que tiene más de 12.000 seguidores en su perfil de esta red social, ha publicado una curiosa anécdota que le está pasando en su trabajo gracias a sus amigos. Su tuit se ha hecho viral y ha dado la vuelta al mundo con más de 260.000 reproducciones y 14.000 me gusta.

"Esos amigos que te dejan reseñas en el lugar donde trabajas", ha afirmado la creadora de contenido, que ha añadido varias fotos de las publicaciones que le han dejado en la página oficial del establecimiento.

En una de ellas, publicada por Luci, se puede ver como le dice que "muy buena atención de la chica de la tarde, limpio y ordenado el local, exquisitos los sorrentinos de carne y verdura".

"Muy buena atención de la chica que está a la tarde, un lujo", ha compartido Agustín, un segundo amigo de la tuitera, mientras que Juan Andreu, otro amigo suyo, le ha dado cinco estrellas y ha afirmado "una genio la chica del turno de la tarde" y hasta le ha pedido a su jefe que le "aumente el sueldo".

Su mensaje, además de esa elevada cifra de reproducciones, también ha recibido más de 14.000 me gusta y 200 compartidos.

Otros casos similares

Entre las contestaciones que ha recibido hay varias de personas que han vivido casos similares. Alan, un tuitero, ha mostrado en un pantallazo el mensaje que le dejaron dos amigos suyos. "Nunca fui, pero está todo 10/10, el cocinero llamado Alan es lo mejor del local", se puede leer en una y en la otra "la pizza estaba casi tan buena como Alan, mis 10 por tan buen local y tan buen hijo".

A Solange, otra usuaria de X, le escribieron estos mensajes: "La chica que me atendió, Solange, excelente servicio, super eficaz, un amor y la comida muy rica también, recomiendo" o "las chicas del servicio atienden muy bien, una se parece mucho a Tiachu con muy buena honda".