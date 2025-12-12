Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas de TVE
El humorista ha emitido un comunicado en vídeo en TVE.
Andreu Buenafuente y Silvia Abril no van a presentar las Campanadas de TVE. A pesar de que la cadena pública anunció la noticia hace unas semanas y, en principio iban a ser el rostro visible de la cadena pública en Nochevieja a pesar el parón anunciado por el humorista, finalmente no estarán presentes en la Puerta del Sol.
Así, lo ha informado el propio humorista a través de un vídeo compartido en redes sociales por RTVE. "Andreu Buenafuente nos cuenta que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional. Su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", señalan en su post de X.
"Esto implica que ni él ni Sílvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE. Muchas gracias por la comprensión, el cariño y el respeto. Desde la Corporación queremos transmitirle nuestro apoyo más sincero", añaden.
En su vídeo, Buenafuente explica que "tenía ganas de explicar lo que está pasando" y que así los espectadores conocieran "lo que está pasando". "Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, desagradable pero común en una sociedad como esta, acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo: televisión, cine, radio, teatro... Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar y así lo hice", ha continuado el humorista, quien ha querido dedicar unas palabras a los profesionales que le están ayudando en este momento, así como a sus seguidores por el "cariño" y el "respeto".
Buenafuente ha continuado sus palabras recordando que en esta situación no conviene "acelerar" el proceso y que "va a llevar un poco más de tiempo", por lo que, aunque inicialmente este parón no influyó en la decisión de presentar las Campanadas en la cadena pública, finalmente sí que se ha visto obligado a paralizarlo.
"No va a ser posible hacer las Campanadas, os lo quería decir yo por aquí. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta. Desde aquí, gracias a TVE por el apoyo desde el primer momento. No es fácil parar una maquinaria del entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado y eso es muy importante. También la SER con Nadie sabe nada", ha continuado diciendo en su comunicado, donde ha destacado la empatía de las empresas con las que trabaja, tanto las cadenas como su productora El Terrat.
Buenafuente ha querido agradecer el cariño de sus seguidores y que momentos como este le hacen recordar lo "bonito" de esta profesión. "Me hacen sentirme muy querido y multiplica mi respeto por la profesión. Creo que tengo que estar bien para hacer lo que me apasiona y que a vosotros os guste y estéis a mi lado todavía me obliga a estar mejor", ha añadido.
"Voy a seguir recuperándome, bien acompañado, querido, respetado, cuidado y cuando sea posible volver a la cotidianiedad que sea. No sé cómo será, pero la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que ha parado por estrés. Me encanta lo que hago y quiero comunicar que no haremos las Campanadas, pero habrá más cosas en el futuro cuando uno esté en disposición", ha concluido el presentador, deseando también felices fiestas a los espectadores.
"Tengo que parar un poco para recuperarme"
Solo dos días después de conocerse la noticia de que el matrimonio y dupla de humoristas iban a presentar las Campanadas en TVE, Buenafuente emitía un comunicado en el que anunciaba que por prescripción médica y "por exceso de carga laboral" se ve obligado a hacer un "parón temporal en su agenda profesional para descansar".
"Tengo que para un poco para recuperarme y volver con la energía que se merece todo lo que hago", explicó entonces el presentador, guionista, director y productor a través de las redes sociales de su productora, El Terrat.
La pareja, que ya fue encargada de presentar los Goya en dos ocasiones, en 2019 y en 2020, tomaría así el relevo de Lalachus y David Broncano, cuya presentación de las Campanadas fue de las más comentadas de los últimos años en la corporación pública. Por el momento, se desconoce quién estará finalmente en el balcón de la Puerta del Sol.