¿Crees que RTVE volverá a liderar las campanadas, como el año pasado con Broncano y Lalachus?
Tras la baja de Buenafuente, que iba a dar las campanadas junto a Silvia Abril, RTVE anunció a Chenoa y a Estopa. ¿Se llevarán la victoria? Vota en nuestra encuesta
Después de que TVE se alzara con la victoria con Broncano y Lalachus con un 0,5 por ciento de share sobre las Campanadas de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la apuesta de este año para el ente público son Chenoa y el dúo musical Estopa, de los hermanos David y José Muñoz.
Los sorprendentes presentadores esperan revalidar el éxito de sus antecesores. ¿Lo lograrán?