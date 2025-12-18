¿Crees que RTVE volverá a liderar las campanadas, como el año pasado con Broncano y Lalachus?

Después de que TVE se alzara con la victoria con Broncano y Lalachus con un 0,5 por ciento de share sobre las Campanadas de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, la apuesta de este año para el ente público son Chenoa y el dúo musical Estopa, de los hermanos David y José Muñoz.

Los sorprendentes presentadores esperan revalidar el éxito de sus antecesores. ¿Lo lograrán?