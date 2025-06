Una profesora dice basta y responde a los que critican que los docentes tengan "demasiadas vacaciones"

La maestra de Educación Primaria y creadora de contenido Loreto, conocida en redes sociales como @lapizarradeloreto, ha publicado un vídeo contestando a las críticas de los usuarios de Internet que comentaban que los docentes tenían "demasiadas vacaciones" para su trabajo.

"No, cariño, lo que tengo es una agenda en la que no cabe ni una hora más libre entre clases, informes, reuniones con familias, 25 criaturas que se pelea por ser el primero en la fila y una voz afónica desde octubre", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado más de 15.000 'me gusta'.

Para los que dicen que "cobran mucho para lo poco que hacéis", también tiene réplicas para rato. "Claro, porque crear materiales adaptados para todos a las 10 de la noche, planificar situaciones de aprendizaje desde la ducha y hacer informes cualitativos infinitos es poco... Eso lo puede hacer cualquiera", ha razonado con un tono irónico.

"Cualquiera puede acompañar a 25 personitas que aún no son capaces de gestionar una emoción sin explotar, o detectar una dificultad de aprendizaje sin ser especialista cualquiera, improvisar una clase sin recursos, sin voz y sin pausa para ir al baño", ha añadido. Tiene para dar y tomar.

"¿No será que tienes un poquito de envidia? Porque mientras tú criticas, yo educo, mientras tú miras el reloj, yo acompaño procesos y mientras tú te quejas, yo estoy de pie en un aula día tras día", ha rematado.