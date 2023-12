Una uruguaya confiesa lo que le llama la atención cuando va a comprar queso: "Sucede algo increíble"

La popular creadora de contenido uruguaya pero residente en España Emiliana Artagaveyti, conocida en TikTok como @emi_grando, ha publicado un vídeo en el que destaca varios aspectos que le llaman la atención cuando va a comprar a un supermercado.

"Cuando vas a la charcutería y pides queso en barra sucede algo increíble. El trabajador

se preocupa tanto por tu persona que te ponen separadores entre loncha y loncha para que no se te pegue", comienza diciendo.

"Aquí tienen el decoro de ponerte separadores, no te lo preguntan", afirma, asegurando que en Uruguay eso no ocurre y contando que ella va a Consum.

Un segundo aspecto está relacionado con los carros: "Para usar un carro del supermercado tienes que poner un euro para poder cogerlo, aunque luego te lo dan. Es una manera de cuidar para que no robes los carros. Igual que con las taquillas".

Finalmente, acaba señalando que no se le da prioridad a los mayores o a las embarazadas en las colas de las cajas. "En Uruguay sí se le da. Aquí en España se lo dije a una mujer y todos me miraron mal, es raro. Y los ancianos tampoco tienen prioridad, pero luego se te cuelan que no sabes ni como. Yo los dejo porque en Uruguay las dejamos", remata.