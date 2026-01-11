Va al cine, se fija en el precio de las palomitas y se forma más debate y revuelo que en los Premios Goya

Ir al cine sigue siendo un plan que gusta a casi todo el mundo, independientemente de la edad. Hay géneros para todos los gustos y diferentes opciones que, en muchas ocasiones, son perfectas para evadirse del día a día.

Pero lo que ha compartido una usuaria en la red social X al ir al cine ha formado un debate y un revuelo que ni en los Premios Goya o los Premios Óscar. Se trata del melón del precio de las palomitas.

"¿Cuándo hemos normalizado que las palomitas del cine cuesten más que un menú del día?", ha cuestionado la usuaria @crisistheway en la red social X, junto a una imagen en la que aparecen tres 'ofertas' para comprar palomitas.

En la fotografía, aparecen tres packs de bebida con palomitas que va desde los 13,30 a los 17,90 euros. El mensaje acumula más de 8.000 me gusta y cientos y cientos de comentarios de usuarios que defienden que ellos no compran palomitas en el cine desde hace bastante tiempo.

La denuncia de FACUA

Hace unos años, FACUA-Consumidores en Acción, organización que trabaja en defensa de los derechos de los consumidores, llevó a los tribunales a Yelmo Cines por no permitir el acceso a sus salas con bebida y comida comprada fuera de sus establecimientos.

"En todos sus cines cuenta también con establecimientos de venta de bebidas y comestibles. En ellos vende productos a precios hasta 13 veces más caros que los que pueden encontrarse en otros establecimientos", señaló en el escrito.

Cae la asistencia a las salas de cine

Pese a los altos precios de las palomitas, la gente no está dejando de hacer sus planes y acudir a disfrutar del mejor cine en la gran pantalla. Pero los datos reflejan una caída de la afluencia.

Según los datos anuales de la auditora Comscore a los que ha tenido acceso el diario El País, la asistencia a las salas de cine ha caído un 8% en España. El primer semestre de 2025 cerró en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, pero el segundo semestre refleja un descenso provisional del 16%.

Los datos también muestran cuáles han sido las películas más taquilleras del año:

Padre no hay más que uno 5 es la película española más taquillera.

es la película española más taquillera. El mejor estreno en España ha sido el de Avatar: Fuego y Ceniza , recaudando 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno.

, recaudando 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno. A la película de Santiago Segura, le sigue El Cautivo, de Alejandro Amenábar, y Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.

El cine español ha cerrado el año con una cuota de mercado del 19%, la misma cifra que en 2024. En total, 12 millones de espectadores y una taquilla que ha ascendido hasta los 78 millones de euros.