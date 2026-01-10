Ariana Grande se abre en canal y no puede ser más clara con todos aquellos que la criticaron por pasarse a la interpretación

A Ariana Grande le encanta su trabajo. Ella misma lo reconoce en una entrevista para la revista Variety. Su reciente cambio de rumbo hacia la interpretación, con su papel en el musical Wicked: For Good, ha sido bienvenido por muchos de sus fans, pero muchos otros se han mostrado escépticos. Ella lo tiene claro.

"Intenté mantener mucha distancia para no salir lastimada", reconoce la artista en su conversación con el medio de comunicación estadounidense. "Hubo mucho ruido diciendo que no podía con ello o que no era la elección correcta. Pero tenía un trabajo que hacer y necesitaba cerrar todo lo demás y centrarme en lo real. Me había ganado el papel, y necesitaba entregarlo por completo", explica sobre sus primeras sensaciones. "Aprendí muy rápido que iba a tener que cerrar la puerta a las críticas".

Pero, ahora, en la actualidad, asegura que se siente "orgullosa" con su trabajo. "Soy una artista muy comprometida, y puede ser doloroso cuando se cuestiona eso. Estoy orgullosa del trabajo que hago y de la artista que soy. Pero sí, a veces es difícil".

La actriz y cantante, de 32 años, ha asegurado en repetidas ocasiones que "actuar se siente como casa". "Creo que es una experiencia increíble poder entrar en la historia de otra persona y contar su historia", explica. Con la música, dice, estaba "muy centrada en sí misma"; en la interpretación "la obra trata de servir a otra historia, salir de ella, y formar un conjunto. Eres una pieza de un rompecabezas mucho mayor: cientos de miles de personas trabajando juntas".

"Me encanta actuar"

Ante la posibilidad de hacerse con una de las estatuillas más famosas de Hollywood, un Oscar la actriz asegura que "es increíblemente surrealista". "Todavía no se siente real. Se siente como la bienvenida más cálida a una comunidad que realmente amo. Me encanta actuar. Me encantan los actores. Me encanta hablar sobre la actuación y aprender sobre los procesos de los demás".

Por último, Grande comparte cuál ha sido, hasta ahora, su momento más difícil, pero más gratificante: "Pienso en estar en el set. Volver a casa en un coche silencioso por la oscuridad total de Londres, sabiendo que volvería antes del amanecer". "Nunca olvidaré esos viajes de vuelta a casa. Estar allí y hacer el trabajo lo era todo para mí", concluye.

En vísperas de la gala de entrega de premios de los Golden Globes 2026, que se celebrará el domingo 11 de enero en Los Ángeles, Wicked: For Good se ha llevado una gran cantidad de nominaciones. Entre ellas: