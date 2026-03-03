Imágenes satelitales revelan un incendio masivo en el mayor buque de guerra de Irán tras los bombardeos

La corbeta iraní IRIS Naghdi navegando en False Bay el 15 de enero de 2026 en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Las primeras imágenes satelitales del conflicto abierto entre EEUU, Israel e Irán muestran un incendio de gran magnitud en el que está considerado el mayor buque de guerra iraní. Las fotografías, captadas el lunes por Planet Labs PBC y obtenidas por Business Insider, evidencian una enorme columna de humo saliendo del IRINS Makran en el puerto militar de Bandar Abbas, en el sur de Irán, junto al estratégico estrecho de Ormuz.

El fuego se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el inicio de "importantes operaciones de combate" y prometiera "aniquilar la armada iraní". De hecho, también ha dejado claro que los ataques se intensificarán y durarán, al menos, cuatro o cinco semanas.

Horas más tarde, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró haber destruido 11 buques iraníes en el Golfo de Omán, aunque no precisó si el Makran figura entre ellos.

Un petrolero reconvertido en base flotante

El IRINS Makran no es un buque convencional. Irán lo transformó en 2020 a partir de un antiguo petrolero y lo incorporó oficialmente a la Armada en 2021. Aunque técnicamente no es un destructor ni un portaaviones, es el mayor buque de guerra del país por tamaño y desplazamiento.

Puede operar aproximadamente una docena de helicópteros y su cubierta está preparada para albergar lanzadores de misiles, cohetes y drones de despegue y aterrizaje vertical. En los últimos años ha realizado despliegues de larga distancia, incluido un viaje de circunnavegación global que Teherán presentó como muestra de su capacidad de proyección naval.

El puerto de Bandar Abbas, donde se encuentra, es clave para la estrategia iraní. Está ubicado junto al estrecho de Ormuz, por donde transita una parte sustancial del petróleo mundial.

Más daños en bases navales iraníes

Las imágenes comerciales captadas también por Vantor muestran daños adicionales en la base naval iraní de Konarak: embarcaciones destruidas o hundiéndose y edificios afectados por los ataques.

Según explicó el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, los primeros bombardeos se centraron en fuerzas navales, instalaciones de mando y control, infraestructuras de inteligencia y emplazamientos de misiles balísticos. Paralelamente, aviones estadounidenses e israelíes atacaron sistemas de defensa aérea iraníes con el objetivo de asegurar superioridad aérea sobre amplias zonas del país.

El Makran forma parte de una tendencia más amplia dentro de la Armada iraní: la reconversión de buques civiles en plataformas militares. Teherán ha adoptado portacontenedores para utilizarlos como portadores. Uno de ellos, el Shahid Bagheri, fue atacado en las primeras horas del conflicto, según el CENTCOM. Su estdo actual no se ha adelantado oficialmente.

Represalias y escalada regional



Irán ha respondido lanzando oleadas de misiles y drones contra instalaciones que albergan fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, además de objetivos en Israel y otros países de la región, incluidos varios estados del Golfo.

EEUU y sus aliados han afirmado haber interceptado cientos de proyectiles. Sin embargo, algunos han logrado superar las defensas aéreas, provocando más de una docena de víctimas mortales en distintos puntos de la región, entre ellas seis militares estadounidenses.

Las imágenes satelitales adicionales muestran daños en bases aéreas, instalaciones de drones, complejos oficiales y sistemas de radar en territorio iraní. El alcance real de las pérdidas materiales todavía no ha sido confirmado de forma independiente por Teherán.

El incendio del Makran, si se confirma su destrucción o inutilización, supondría un golpe simbólico y operativo para la Armada iraní. No solo por el tamaño del buque, sino por lo que representa dentro de la estrategia naval de Irán: capacidad de despliegue prolongado y apoyo logístico en aguas alejadas de su costa.