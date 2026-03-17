¿Volverá Torrente? Santiago Segura responde a la gran pregunta en El Hormiguero

Cada vez que Santiago Segura aparece en televisión ocurre algo inevitable. Y esta vez no ha sido la excepción. Ante el exitoso estreno de la última de Torrente, la pregunta era inevitable... ¿Habrá más Torrente en el futuro?

El actor y director visitó El Hormiguero y Pablo Motos fue directo al grano. Tras hablar de su último estreno, el presentador lanzó la pregunta que los fans ya se están haciendo:

¿Habrá más películas del policía más incorrecto del cine español?

Segura, fiel a su estilo entre irónico y cómplice, no cerró la puerta… pero tampoco la abrió del todo.

Primero puso freno a la impaciencia.

El director recordó que acaba de estrenar nueva película, por lo que tampoco es cuestión, bromeó, de empezar a pensar ya en otra entrega de la saga que le dio fama y que sigue encandilando al público. "No hay que correr tanto", vino a decir entre risas.

Pero justo cuando parecía que la conversación se iba a quedar ahí, Segura dejó caer una frase que ha despertado todas las teorías.

"Si de aquí once años tengo otra idea… haré otra", soltó.

La frase provocó risas en el plató, pero también ese momento de complicidad que suele acompañar a las bromas que quizá no lo son tanto. Porque si algo ha demostrado la saga Torrente es que siempre aparece cuando menos se espera.

El universo Torrente

La primera película, Torrente, el brazo tonto de la ley, se estrenó en 1998 y se convirtió en un fenómeno cultural. Desde entonces llegaron varias secuelas que arrasaron en taquilla y convirtieron al personaje en uno de los iconos más irreverentes del cine español.

Con los años, Segura ha ido alternando ese universo gamberro con proyectos familiares que también han funcionado muy bien en taquilla, como sus comedias recientes.

Por eso cada vez que menciona a Torrente, sobre todo ahora que tiene nueva película en ls cines, aunque sea en tono de broma, la nostalgia se dispara.

La respuesta en El Hormiguero no confirma nada, pero tampoco lo descarta. Y en el universo de Torrente, eso ya es suficiente para que muchos empiecen a imaginar una nueva entrega.

Aunque, eso sí, quizá haya que esperar otros once años. O quizá no. Porque con Santiago Segura nunca se sabe.