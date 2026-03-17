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¿Volverá Torrente? Santiago Segura responde a la gran pregunta en El Hormiguero
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¿Volverá Torrente? Santiago Segura responde a la gran pregunta en El Hormiguero

El actor y director bromea sobre el futuro del personaje más gamberro del cine español y su respuesta en El Hormiguero ha hecho que muchos vuelvan a soñar con una nueva entrega.

Israel Molina Gómez
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Santiago Segura como 'Torrente'.Amiguetes Entertainment S.L

Cada vez que Santiago Segura aparece en televisión ocurre algo inevitable. Y esta vez no ha sido la excepción. Ante el exitoso estreno de la última de Torrente, la pregunta era inevitable... ¿Habrá más Torrente en el futuro?

El actor y director visitó El Hormiguero y Pablo Motos fue directo al grano. Tras hablar de su último estreno, el presentador lanzó la pregunta que los fans ya se están haciendo:

¿Habrá más películas del policía más incorrecto del cine español?

Segura, fiel a su estilo entre irónico y cómplice, no cerró la puerta… pero tampoco la abrió del todo. 

Primero puso freno a la impaciencia.

El director recordó que acaba de estrenar nueva película, por lo que tampoco es cuestión, bromeó, de empezar a pensar ya en otra entrega de la saga que le dio fama y que sigue encandilando al público. "No hay que correr tanto", vino a decir entre risas.

Pero justo cuando parecía que la conversación se iba a quedar ahí, Segura dejó caer una frase que ha despertado todas las teorías.

"Si de aquí once años tengo otra idea… haré otra", soltó.

La frase provocó risas en el plató, pero también ese momento de complicidad que suele acompañar a las bromas que quizá no lo son tanto. Porque si algo ha demostrado la saga Torrente es que siempre aparece cuando menos se espera.

El universo Torrente

La primera película, Torrente, el brazo tonto de la ley, se estrenó en 1998 y se convirtió en un fenómeno cultural. Desde entonces llegaron varias secuelas que arrasaron en taquilla y convirtieron al personaje en uno de los iconos más irreverentes del cine español.

Con los años, Segura ha ido alternando ese universo gamberro con proyectos familiares que también han funcionado muy bien en taquilla, como sus comedias recientes.

Por eso cada vez que menciona a Torrente, sobre todo ahora que tiene nueva película en ls cines, aunque sea en tono de broma, la nostalgia se dispara.

La respuesta en El Hormiguero no confirma nada, pero tampoco lo descarta. Y en el universo de Torrente, eso ya es suficiente para que muchos empiecen a imaginar una nueva entrega.

Aunque, eso sí, quizá haya que esperar otros once años. O quizá no. Porque con Santiago Segura nunca se sabe.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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