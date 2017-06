El Estado Islámico reivindica un ataque contra un hotel de Manila

El grupo yihadista Estado Islámico (EI, ISIS, Daesh) ha reivindicado el ataque perpetrado en la noche de este jueves contra un hotel cercano al aeropuerto de Manila (capital de Filipinas), según la organización estadounidense SITE Intelligence. El atentado ha causado un número indeterminado de víctimas, indica esta misma web. Los medios locales sostienen que hay al menos 25 personas heridas.

Expertos de ese grupo, especializado en terrorismo internacional, han señalado en un mensaje en Twitter que un portavoz de la organización yihadista ha atribuido "el ataque" a "lobos solitarios del califato".

