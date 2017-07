Frida Kahlo cumple 110 años como icono de estilo

Ha sido icono e inspiración, ruptura y tradición: por sus estilo y su personalidad, Frida Kahlo es un referente sin parangón. La artista mexicana nacía un 6 de julio de 1907 y moría el 13 del mismo mes en 1954, solo 47 años y una semana después. Pese a su corta vida, sus obras son hoy mucho más valoradas que entonces y el arte contemporáneo es otro gracias a ella. Además, en términos estéticos, su legado es incalculable.

"John Galliano, Dolce & Gabbana, Christian Lacroix, Kenzo, McQueen, Viktor and Rolf, Karl Lagerfeld, Moschino... todos la han resucitado. Claudia Schiffer, Salma Hayek, Laura Ponte, Nati Abascal, Milla Jovovich... la han reencarnado", explicaba hace unos meses a El HuffPost Susana Martínez Vidal, autora del libro Frida Kahlo: Fashion as the art of being, que llegó a las librerías en abril de 2016 y que habla precisamente de cómo Kahlo convirtió la estética en un modo de vivir.

"Lo que ha hecho a Frida inmortal es su personalidad, su vida, no sólo su obra. Frida fue comunista, pero también podía haber pertenecido a la generación beat, a la cultura punk o al movimiento hippie. Lo que ella abanderó fue una lucha contra las convicciones y la homogeneidad del sistema. Su mensaje no caduca porque es un grito de denuncia contra la opresión", reflexionaba entonces Vidal.

Ahora, gracias a una infografía de la web Stylight puede conocerse cómo Kahlo cambió la concepción de la moda, de la belleza y rompió con muchos tabúes (el uso de elementos naturales o folclóricos, el hecho de destacar y embellecer elementos originalmente considerados feos...). Su estilo, 110 años después de su nacimiento, sigue siendo inmortal.

Frida Kahlo: Retratos de un estilo

