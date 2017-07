"Estás en muy buena forma, preciosa". Con estas palabras saludó el presidente de EE UU, Donald Trump, a la primera dama francesa, Brigitte Macron, de 64 años.

El audio de la escena, perceptible ante la cercanía del cámara a la comitiva presidencial, se produjo en jueves justo después de que Trump y su homólogo francés, Emmanuel Macron, recorrieran junto a sus esposas la tumba de Napoleón, durante la visita oficial de Trump a Francia.

Previamente, Trump y Brigitte Macron ya habían protagonizado una curiosa escena en su saludo inicial cuando Trump protagonizó uno de sus extraños apretones de mano.

La primera dama intenta soltarse pero Trump tiene su mano tan apretada que logra protagonizar una de esas extrañas coreografías que el mandatario suele provocar con sus saludos.

Live television. Trump just yanked Brigitte Macron's hand. What's wrong with this guy?! pic.twitter.com/zGiwc2wlzn