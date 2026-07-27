Netanyahu confirma que viajará a Nueva York pese a la orden de arresto de la CPI y acusa a Mamdani de "fomentar el odio"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado formalmente su intención de viajar a Nueva York para pronunciar un discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su tradicional convocatoria del próximo septiembre. La decisión representa un abierto desafío diplomático a la orden de detención internacional emitida en su contra por la Corte Penal Internacional (CPI), así como el inicio de un tenso choque político con el alcalde de la metrópoli estadounidense, Zohran Mamdani.

En una entrevista concedida al programa Sunday Morning Futures de la cadena estadounidense Fox News, el israelí rechazó categóricamente las peticiones de arresto por presuntos crímenes de guerra en Gaza y arremetió directamente contra la administración municipal neoyorquina, en manos de un socialista tremendamente comprometido con la causa palestina.

"Tengo la firme intención de asistir y pronunciar la verdad: hablar en nombre de Israel y de la alianza estratégico-militar entre Israel y EEUU desde el podio de las Naciones Unidas", aseveró Netanyahu.

El anuncio sitúa al líder del Likud en el centro de la escena geopolítica global en un momento de extremada volatilidad en Oriente Medio -marcado por las incursiones de su ejército en la franja de Gaza, los asesinatos de cisjordanos a manos de colonos y las crecientes hostilidades con Irán- y en medio de un clima doméstico profundamente polarizado en el país anfitrión.

El detonante del enfrentamiento verbal entre Tel Aviv y la alcaldía neoyorquina radica en las declaraciones de Zohran Mamdani, una de las figuras más visibles de la izquierda progresista estadounidense. Durante su campaña electoral y en declaraciones de la semana pasada, Mamdani había expresado que Netanyahu es "un criminal de guerra" que debería ser arrestado e investigado si pisaba suelo estadounidense.

La respuesta del primer ministro en la entrevista de esta noche eleva la tensión al acusar al regidor de alimentar la discriminación y el encono social en la ciudad con mayor población judía del mundo fuera de Israel. "Está fomentando el odio. Se supone que debe ser el alcalde de todos los neoyorquinos: judíos, cristianos, musulmanes, absolutamente de todos. Sin embargo, está intentando enfrentar a un grupo social contra otro. Cuando hablo con los judíos estadounidenses en Nueva York, me expresan que sienten miedo en este momento", sostuvo Netanyahu.

Asimismo, durante la entrevista, el primer ministro israelí lanzó duras afirmaciones contra el entorno familiar de Mamdani, asegurando que el alcalde y su esposa (la artista Rama Duwaji, de origen sirio) habrían "celebrado" el ataque ejecutado por Hamás el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, esa acusación no aguanta las verificaciones de medios de la talla de la BBC o el New York Times. Sencillamente, no es así.

Mamdani ha calificado de forma reiterada y explícita aquellos atentados que acabaron con la vida de 1.200 personas y llevaron al secuestro de 251 más como "un horrendo crimen de guerra" contra civiles inocentes, desvinculando de forma tajante la defensa de la población civil palestina de cualquier respaldo a actos de terrorismo.

Los límites de la jurisdicción municipal

La viabilidad legal de un hipotético arresto de Netanyahu en territorio estadounidense se enfrenta a un marco normativo sumamente complejo. En noviembre de 2024, la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya (Países Bajos), emitió órdenes internacionales de captura contra Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en el marco de la ofensiva en Gaza. También lo hizo contra tres líderes del partido-milicia palestino, pero todos ellos se dan ya por muertos en operaciones israelíes.

No obstante, tanto el propio Mamdani como los asesores jurídicos de la ciudad de Nueva York han tenido que aclarar los alcances reales de la autoridad local. Primero, por la ausencia de ratificación estatal: EEUU no es Estado parte del Estatuto de Roma (el tratado fundador de la CPI), por lo que sus fuerzas de seguridad federales y locales no están vinculadas legalmente a los mandatos de captura emitidos por La Haya.

El Acuerdo de Sede de las Naciones Unidas, firmado en 1947 entre Washington y la ONU, exige además al Gobierno federal estadounidense garantizar el libre acceso, tránsito e inmunidad diplomática a los jefes de Estado y de Gobierno que asistan a las sesiones oficiales del organismo multilateral en Manhattan. A ello se suma la falta de competencia policial local, toda vez que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) no posee jurisdicción ni atribuciones de derecho internacional para detener a dignatarios extranjeros protegidos por protocolo federal.

De este modo, aunque la presencia de Netanyahu genera un profundo rechazo entre sectores de la administración municipal, el Gobierno local ha admitido que no tiene la capacidad jurídica ni administrativa para impedir su entrada o proceder a su detención.

Un giro en la opinión pública y en plena crisis con Irán

El duro intercambio de acusaciones coincide con una transformación sin precedentes en la percepción de la sociedad estadounidense respecto al conflicto de Oriente Medio y a la figura del propio primer ministro israelí. A diferencia de décadas pasadas, en las que el respaldo incondicional a los gobiernos de Israel gozaba de un consenso bipartidista casi absoluto en Washington, recientes investigaciones demoscópicas revelan una marcada erosión en la imagen de Netanyahu, incluso dentro de la comunidad judía estadounidense.

Vamos con un par de ejemplos demoscópicos: una encuesta de AP-NORC, realizada a más de 1.000 adultos judíos en EEUU, muestra que aproximadamente seis de cada diez encuestados (el 60%) mantiene una opinión desfavorable de Netanyahu -con un 42% registrando una postura muy desfavorable- frente a solo un 33% que lo ve de forma positiva; por el contrario, el alcalde neoyorquino, Mamdani, obtiene un 44% de imagen favorable y un 39% desfavorable entre esta misma muestra, dentro de la cual un 30% sostiene además que las operaciones militares de Israel en Gaza constituyen un genocidio.

Por su parte, la encuesta a nivel nacional realizada por YouGov entre la población general estadounidense indica que un 46% de los ciudadanos apoya la idea de que Netanyahu sea arrestado por las autoridades en cumplimiento de la orden de la Corte Penal Internacional si este ingresa al país, mientras que solo un 28% se opone a su detención.

El anuncio del viaje de Netanyahu se produce en medio de una escalada militar sin precedentes en Oriente Medio, marcada por las operaciones bélicas coordinadas entre Estados Unidos e Israel frente a Irán. Durante su intervención en Fox News, el primer ministro israelí lanzó una advertencia directa a Teherán, asegurando que cualquier nuevo ataque o represalia contra posiciones israelíes o estadounidenses sería "un error de proporciones terribles".

Sin embargo, la creciente implicación de Washington en la conflagración regional genera un rechazo cada vez mayor entre los votantes estadounidenses y diversos miembros del Congreso. Dirigentes del Partido Demócrata han calificado la inminente presencia de Netanyahu en la ONU como una "provocación constante" que busca forzar una mayor implicación militar de la Casa Blanca en el exterior en detrimento de las prioridades económicas internas.

La llegada del líder israelí a Manhattan representará una prueba logística y de seguridad masiva para el Departamento de Estado de EEUU, el Servicio Secreto y la policía de Nueva York. Diversas organizaciones de derechos humanos, agrupaciones pacifistas y colectivos comunitarios han convocado a multitudinarias manifestaciones de protesta frente a la sede de las Naciones Unidas durante los días de la cumbre.

Un grupo de gazatíes, incluidos niños, hacen fila desesperados para recibir alimentos distribuidos por una organización benéfica en el campamento de refugiados de Jabalia, el 29 de junio de 2026. Mahmoud Abu Hamda / Anadolu via Getty Images

Desmantelar la CPI

De momento, Netanyahu dijo ayer, además, que ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), antes de su viaje este próximo a Washington, durante el que se reunirá con Donald Trump, mañana martes.

"Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)", dijo Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina. En el texto, Netanyahu alega que esta corte global "pone en peligro la justicia en el mundo" y limita la seguridad de los países "a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya", además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Netanyahu viajará hoy a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente "sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán", dijo el mandatario. El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán a finales de febrero.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta ataques verbales por vía telefónica, como el que salió a la luz a principios de junio, cuando Trump le dijo que estaba "jodidamente loco" durante una llamada tras un bombardeo israelí en Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

Sobre la destitución el viernes del hasta entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida, Netanyahu insinuó hoy que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías. "Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto", arengó el mandatario.

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel ha arrasado la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, desplazando a casi toda la población y matando a más de 73.300 personas (además de las 7.500 que siguen desaparecidas, según Sanidad), en una ofensiva calificada por una comisión independiente de la ONU y diferentes organizaciones de genocidio.