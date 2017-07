La única forma de no 'matar' Paint… más cinco alternativas apañadas

Españoles: Paint ha muerto. Este 24 de julio la empresa Microsoft ha anunciado que el mítico programa de diseño y edición de imágenes está a punto de pasar a mejor vida: no lo van a incluir en su próxima actualización, Windows 10 Fall Creators Update, que llegará en otoño.

Paint lleva más de 30 años en nuestras vidas: empezó en Windows 1.0, en 1985, y ha durado hasta Windows 10. Si bien es cierto que en abril Microsoft ya lanzó Paint 3D, en principio este no iba a ser sustituto del otro, pero finalmente parece que sí que ese programa divertido con el que muchos empezaron a trastear en sus ordenadores. De ahí el drama, claro.

- Podrán quitarnos el Paint !!! Pero jamás nos quitarán el Buscaminaaaaasss !!! pic.twitter.com/4DUwqcTHHP — Perry_De_Meison (@DeMeison) 24 de julio de 2017

Paint... Se nos va una leyenda. pic.twitter.com/t3lNMxAIAI — J υ α n α n 03 ^^ (@Juanan03_) 24 de julio de 2017

Ojalá una fotl de Piqué diciendo que Paint se queda. — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 24 de julio de 2017

Muchas lágrimas derramadas por la muerte del Paint, pero no recuerdo ni una sola lágrima tras la muerte de la Encarta. DOBLE MORAL. — Chucki (@chuckiclampy) 24 de julio de 2017

El Paint no, por favor, el Paint no...

Cabrones sin sentimientos. pic.twitter.com/96EgvgrJQW — Walter Sobchak (@ImWalterSobchak) 24 de julio de 2017

Retengamos aún las lágrimas. Quedan algún remedio para salvar Paint del fuego de la obsolescencia programada. La clave, al menos para el usuario medio, es una: no actualizar. Quienes decidan permanecer en el sistema operativo que todavía tiene y no actualizar a Windows 10 Fall Creators podrá seguir usando Paint sin problema. O, al menos, hasta que el resto de actualizaciones que vienen de la mano del nuevo sistema (Word, Excel, Lync...) no le exijan pasarse a esta nueva edición.

BUSCANDO NUEVOS AMIGOS

El programa Paint era cómodo y práctico porque era intuitivo, con funciones básicas y gratuito... y también porque venía de serie (es decir, gratis) en muchos ordenadores. De ahí su enorme éxito. Sin embargo, gracias a Internet ahora es fácil encontrar alternativas que sean sencillas. Que PhotoShop está muy bien, pero no resulta tan fácil para el común de los mortales.

Aquí tienes una lista de cinco alternativas prácticas para sobrevivir a la caída en desgracia de Paint. Los dos primeros son pequeños programas que hay que descargar, mientras que los tres últimos son online.

Paint.net - Pese a su nombre, es más parecido a PhotoShop que a Paint, aunque es tan sencillo y cutrecillo como el segundo. Perfecto para cortar fotos, ajustar tamaños, meter algún texto y realizar montajes sencillos. Hay que descargarlo.

GIMP - De nuevo, al igual que Paint.net, se parece a PhotoShop y necesita descarga: se trabaja por capas y las imágenes se pueden cortar, pegar, unir, pintar, sobreescribir...

Pixlr - Sencillo y completo, se parece mucho a PhotoShop pero es más simple, al estilo de Paint.net y GIMP. Online, no hay que descargarse nada. Completamente gratuito, aunque se necesita tener instalado Flash.

Pantalla inicial de Pixlr.

Canva - Es también online, aunque requiere hacerse una cuenta. Es muy práctico para hacer carteles, tarjetones, portadas de libros, montajes con varias fotos... ya que tiene muchísimas plantillas en blanco o preparadas. Tiene ciertas características de pago, pero el 95% del trabajo se puede hacer de forma gratuita.

Así se arranca en Canva.

Piktochart - Similar a Canva, está más pensada para realizar infografías y gráficos de más nivel, pero también resulta práctico e intuitivo. Sus creaciones se pueden insertar o imprimir.

