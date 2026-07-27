Ignasi Guardans no se puede creer lo que dice Feijóo de los incendios: "Agradezcamos al Profeta que haya compartido con nosotros esos datos desconocidos"
Ha recibido numerosas críticas.
El periodista Ignasi Guardans ha tirado de ironía para dar la réplica al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tras sus palabras sobre la situación que vive España con respecto a los incendios.
"No estamos al final de la temporada de incendios, estamos al principio. No hemos pasado el momento más difícil, todavía nos quedan semanas y meses. Espero que estos incendios de los que estamos hablando puedan perimetrarlos, puedan controlarlos, puedan ir disminuyendo la intensidad de las llamas y puedan darse por extinguido cuando la información así lo acredite", ha empezado diciendo el líder de la oposición.
Y ha proseguido: "Lo que me quiero me referir es, para todo el conjunto de la nación, que en todas las Comunidades Autónomas la alerta es máxima y que en el mes de julio, a finales, todavía nos queda el mes de agosto, nos queda el mes de septiembre, y la primera quincena de octubre. Si no llueve pues nos quedan dos meses y medio muy duros".
"En algunos momentos afectará a una comunidad, en algunos momentos afectará a otra, en algunas momentos afectará a una comarca, dentro de esta comunidad, en otros afectará a otra pero insisto: de aquí hasta mediados de octubre vamos a seguir con una enorme tensión y con una enorme dificultad", ha sentenciado.
Guardans ha visto esta retahíla de frases hechas y no ha podido contenerse a la hora de valorarlas, sobre todo cuando Feijóo ha enumerado que después de agosto va septiembre y después octubre.
"Impresionante información. Breaking news. Después de julio vendrá agosto. Y luego septiembre. Hará calor. Puede haber más incendios. Pueden ocurrir en distintas CCAA. Agradezcamos al Profeta que haya compartido con nosotros esos datos desconocidos", ha dicho el colaborador de radio y televisión en una publicación que ha recibido muchas interacciones en muy pocas horas.