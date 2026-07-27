Rosalía se encuentra por la calle con un argentino tras la polémica y le acaba diciendo todo esto: "No hay conflicto, Argentina te quiere. Te esperamos"

Rosalía fue noticia hace poco menos de una semana en Argentina y en casi todo el mundo después de una breve pero intensa polémica tras la final de la Copa del Mundo que enfrentó a Argentina y a España y que se saldó con la victoria de los españoles por 1-0.

La cantante, que tiene varios conciertos allí en breve, compartió una publicación de TikTok de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa en la que la actriz aparece celebrando la victoria de la selección con la canción de Rosalía de fondo y la frase "cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", acompañada de varias banderas de España.

Tras el follón y la campaña de varios medios argentinos contra ella con noticias en las que se explicaba hasta cómo devolver las entradas para el concierto, Rosalía pidió disculpas en sus redes.

"Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdoooonnnnnn", dijo la cantante.

Primero Chile y después Argentina

Ahora, Rosalía está en Chile y por las calles de Santiago de Chile se ha topado con un argentino que le ha dedicado unas bonitas palabras después de toda la polémica con su país.

"Caminando por las calles de Santiago dije: ¿son mis anteojos? No, no son mis anteojos. Es realidad, es la Rosalía. Me muero. Qué linda que sos. Es una explosión de sonido, de arte. Gracias, bienvenida, no hay conflicto, Argentina te quiere. Te esperamos. Gracias por la música", le ha dicho a la cara a una artista visiblemente emocionada por el cariño.

Sigue el Lux Tour

La cantante catalana tiene cuatro fechas en Chile: 24, 25, 27 y 29 de julio y de ahí pasa a Argentina, donde actuará el 1, el 2, el 4 y el 6 de agosto en el Movistar Arena. Completa la gira por América Latina con otros tres países: Brasil, México y Puerto Rico, donde acabará el 3 de septiembre.

Por último y salvo alguna que otra sorpresa, la gira Lux Tour de su último disco acabará en Estados Unidos donde dará un concierto en Orlando y dos en Miami el 14 y el 16 de septiembre.