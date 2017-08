El miserable tuit de una periodista republicana sobre las causas del huracán Harvey

"No creo que el huracán Harvey sea un castigo de Dios a Houston por elegir una alcaldesa lesbiana. Pero es más creíble que 'el cambio climático". Es la polémica frase que ha publicado Ann Coulter, una abogada y periodista estadounidense afín al partido republicano, en Twitter. Lo más triste es que esta publicación la han compartido ya más de 4.000 personas.

Coulter ha querido compartir esta triste opinión acompañada de un artículo de la revista Político, que afirmaba que Harvey era una consecuencia del cambio climático. Con esta homófoba afirmación, la periodista deja clara su postura respecto a los homosexuales y al cambio climático.

I don't believe Hurricane Harvey is God's punishment for Houston electing a lesbian mayor. But that is more credible than "climate change." https://t.co/K7d7mopY5Q