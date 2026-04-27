La princesa Leonor ya tiene carrera y universidad: por qué da ejemplo y por qué no sigue exactamente los pasos de Felipe VI como suele ser habitual

Aunque la monarquía en España es ya milenaria -contando los territorios que la conforman hoy-, la interrupción que supusieron la II República y sobre todo la dictadura franquista llevaron a que la casa real española no pueda ni quiera tirar del pasado lejano para determinadas costumbres y ceremoniales. Y, por supuesto tampoco para la formación de quien está llamado o llamada a ostentar la corona.

Así, en La Zarzuela no se fijan en Carlos III o Alfonso XIII, y ni tan siquiera en Juan Carlos I, sino en Felipe VI. El modelo del padre ha servido para la hija en prácticamente todo. Incluso tanto Leonor como Sofía estudiaron en el colegio Santa María de los Rosales de Aravaca, donde lo hizo el rey en su momento.

La princesa Leonor y Felipe VI en la entrega de los Premios Princesa de Asturias 2024 en Oviedo Getty Images

Hubo una pequeña modificación en la etapa final de su formación escolar, porque mientras Felipe VI cursó el COU –lo que ahora es 2º de Bachillerato- en Canadá, la princesa de Asturias realizó el Bachillerato Internacional en el UWC Atlantic College de Gales. Pero nuevamente coincidieron en estudiar en el extranjero a la misma edad.

Con la formación militar, exactamente igual para el padre y para la hija. Y al llegar al momento de elegir carrera y lugar en el que cursarla, hubo quien daba por hecho que sería en una universidad pública española -la Autónoma, para más señas- y que estudiaría Derecho, una carrera muy de herederos. Sin embargo, no fue ni una cosa, ni la otra.

El padre a la Autónoma y la hija a la Carlos III

El entonces príncipe de Asturias cursó Derecho entre 1988 y 1993 en la Universidad Autónoma de Madrid, cuyo campus no está demasiado lejos de La Zarzuela. Se decidió que esta carrera era la más adecuada para el futuro rey, pero además se le añadió una especie de formación a la carta porque cursó asignaturas de la carrera de Económicas y de Relaciones Internacionales.

Tras graduarse, realizó un máster en Relaciones Internacionales en la Edmund Walsh School of Foreign Services de la Universidad de Georgetown de Washington entre 1993 y 1995.

Felipe VI en un aula de la facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid cuando era estudiante. Cover/Getty Images

En cuanto a Leonor, se ha escogido la Carlos III, con campus en Getafe, localidad del sur de Madrid. La carrera seleccionada es Ciencias Políticas. La primera sorpresa ha llegado con la elección de la universidad por la lejanía de La Zarzuela. La segunda, con la carrera, al no optar por el Derecho, como su progenitor.

Hay además otra diferencia importante entre padre e hija. Mientras Felipe tuvo una especie de carrera a la carta, la princesa de Asturias va a cursar Ciencias Políticas siguiendo el plan de estudios de la Universidad Carlos III.

La princesa Leonor con el uniforme de gala del Ejército del Aire Carlos Alvarez

Es decir, va a estudiar exactamente lo mismo que sus compañeros y compañeras de la promoción 2026-2030 en esta universidad fundada en 1989 por Gregorio Peces-Barba, uno de los padres de la Constitución, y que solía tener como lema 'La pública diferencia'.

Las divergencias entre ellos estarán en que Leonor va a tener que ir acompañada por guardaespaldas y en que se va a tener que perder algunos días de clase debido a su posición.

La princesa Leonor en los actos por el 50º aniversario de la monarquía. Pablo Cuadra

Porque en ese sentido Casa Real fue clara en el comunicado con el que se anunció su plan universitario, y la heredera va a seguir compaginando su formación con su agenda oficial. Lo hizo cuando estaba en Gales en la medida de lo posible, lo ha seguido haciendo en sus tres años de formación militar en los tres ejércitos y así seguirá siendo mientras está matriculada en la Carlos III.

Alumna de la pública en un momento complicado

Tenemos además a una futura reina que da ejemplo. Lo primero es porque ha accedido a su plaza sin privilegios. Presentó una solicitud que fue aprobada por la Universidad Carlos III como ocurre con otros alumnos en su situación.

Se trata del procedimiento Early Admission, diseñado para alumnos con buenos expedientes académicos que proceden de sistemas educativos extranjeros, como es el caso de la princesa Leonor, que realizó el Bachillerato Internacional en Gales y no hizo la EBAU.

Los Reyes Felipe y Letizia posan junto a sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía al finalizar el acto de graduación de la Princesa de Asturias en Gales. Casa Real/EFE

Una vez aceptada la solicitud hay una evaluación en la que se analiza el expediente. Para el caso de Leonor debieron fijarse en su paso por el UWC Atlantic College y por las academias de Zaragoza y de Marín. No sabemos cuáles han sido las calificaciones obtenidas, pero parece que siempre han sido entre buenas y muy buenas. También se mira el idioma, aunque aquí no procede porque la princesa Leonor va a estudiar en español, su lengua materna.

Y luego está la elección de una universidad pública. En un tiempo en el que los centros superiores públicos de Madrid se quejan de infrafinanciación, y con las privadas proliferando, que la heredera apueste por una universidad pública da ejemplo. Y... ¿quién sabe? Ahora que tan insigne alumna va a cursar un grado en la Carlos III, quizá se destinen más fondos a las universidades públicas. Desde luego falta hace.