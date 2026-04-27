Juan Carlos Monedero, sobre qué aprenderá la princesa Leonor en Ciencias Políticas: "Que hay que tener cuidado de los Maquiavelo"

La princesa Leonor empezará el curso que viene su formación civil como una estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. La elección del grado universitario no ha pasado desapercibida. La princesa de Asturias egresará como politóloga de una universidad pública madrileña si borda sus estudios a lo largo de los próximos cuatro años.

Pero el grado en Ciencias Políticas es todavía un gran desconocido para la mayoría de los españoles. Se asume que es una disciplina académica que capta la atención de aquellos quienes muestran más interés por los asuntos públicos, pero, ¿qué se estudia exactamente? El plan de estudios de la UC3M es bastante claro: asignaturas de historia, economía, sociología y metodologías en investigación.

Por ello, para entender qué puede aprender realmente una princesa como Leonor de una carrera como Ciencias Políticas, quién mejor para responder a ello que uno de los investigadores y profesores en la disciplina más mediático de los últimos años. Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos y todavía hoy titular en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, da la respuesta a El HuffPost.

"Depende de dónde estudie. En la Universidad Complutense de Madrid algunos le explicaríamos que su abuelo desató el 23-F porque pensaba que la democracia estaba yendo demasiado lejos... En otras universidades creo que esas cosas seguramente se las van a ahorrar", comienza el profesor universitario. "Pero es verdad que para saber de un país, nada mejor que las Ciencias Políticas".

"La ciencia política te hace entender que todo está entremezclado"

Juan Carlos Monedero incide en que las Ciencias Políticas son una ciencia de integración. "Como dicen los alemanes, es una Integrationswissenschaft". "Es lo que te enseña que hay cuatro grandes subsistemas sociales: la economía, la política, el derecho y la cultura; y no puedes autonomizar ninguno de ellos".

Por ello, el docente abunda en que a Leonor estudiar política le servirá para saber que El príncipe, de Maquiavelo, "es un manual para gánsteres, precisamente por esa voluntad de autonomizar la política para halagar el oído de los Borgia". Se refiere a la familia de César Borgia, hijo del papa Alejandro VI y a quien Maquiavelo trató y puso como modelo de gobernante eficaz por su uso despiadado y estratégico del poder.

Monedero no esconde su mordacidad: "Me gustaría que fuera una alegre y plenamente desarrollada ciudadana de España antes que reina", continúa, en referencia a la princesa Leonor. "En caso de que llegase a serlo [reina], estudiando Ciencias Políticas aprendería que hay que tener cuidado con los Maquiavelo que susurran al oído del Príncipe en nombre de la razón de Estado".