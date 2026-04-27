La Aemet avisa de un vuelco en el tiempo: "Tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento"

La inestabilidad atmosférica seguirá siendo protagonista esta semana. Al igual que ha ocurrido los últimos días, habrá precipitaciones y tormentas que podrían venir acompañadas de granizo en diferentes puntos del país.

Atrás quedan las jornadas casi veraniegas que se vivieron la semana pasada, con cielos despejados y máximas cercanas a los 35ºC. Aunque las mañanas seguirán siendo soleadas y los termómetros alcanzarán máximas importantes en algunas zonas de la península, la Aemet advierte que las tardes se nublarán y dejarán chubascos "con tormenta, granizo y rachas muy fuertes de viento".

Esta será la tónica habitual durante la semana, pero conviene saber lo que ocurrirá, en principio, en cada jornada.

Este lunes, la Aemet ha decretado el aviso amarillo en Aragón, Cantabria, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Galicia, en todos los casos por precipitación acumulada y tormentas, aunque con peligro bajo. Las precipitaciones se limitarán a estas zonas.

El martes sólo hay aviso amarillo en el litoral gaditano por fenómenos costeros, aunque se esperan tormentas en el interior peninsular, en Extremadura y en Castilla y León. En la jornada del miércoles las precipitaciones serán generalizadas en el este y el interior del país, podría ser la jornada más lluviosa de la semana.

En cuanto a las temperaturas, este lunes sólo se alcanzarán máximas de 30ºC en Extremadura. En el sur peninsular podrían llegar a los 27ºC. En el resto del país las temperaturas serán agradables, con máximas de entre 20ºC y 25ºC.

A partir del martes se espera un descenso térmico generalizado. En ninguna comunidad autónoma se llegará a los 30ºC de máxima, y la mayoría de ellas se van a situar por debajo de los 25ºC. Parece que el calor veraniego desaparece, al menos de momento, y que será una semana típicamente primaveral con cambios bruscos de tiempo a lo largo de un mismo día.

¿Y el resto de la primavera?

Quizás en el comienzo de la primavera te dio por pensar que iba a ser especialmente calurosa, ya que desde finales de marzo se han sucedido varios días con temperaturas más propias del verano. Es, de hecho, lo que anunció la Aemet en sus previsiones estacionales: una primavera más cálida de lo habitual.

Las previsiones para una estación no se pueden aplicar a jornadas concretas. El conjunto de la primavera será más caluroso, pero es posible que lleguen otras semanas como esta, con descenso térmico y lluvias en buena parte de la península.