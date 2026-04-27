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Cole Allen, el detenido por el tiroteo en la Cena de Corresponsales, acusado de "intento de asesinato" del presidente de EEUU
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Cole Allen, el detenido por el tiroteo en la Cena de Corresponsales, acusado de "intento de asesinato" del presidente de EEUU

La audiencia sobre su caso tendrá lugar el jueves. El juez ha ordenado su detención provisional, con otros dos cargos. Allen podría enfrentarse a una pena de cadena perpetua.

Miguel Fernández Molina
Miguel Fernández Molina
Law enforcement personnel detain Cole Tomas Allen, a suspect in the shooting incident at the White House Correspondents' Association dinner, in Washington, D.C., U.S. April 25, 2026. DONALD J TRUMP via Truth Social/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. REFILE - ADDING NAME OF THE SUSPECTED SHOOTER VERIFICATION: Reuters was able to verify the location from flooring and windows that match corroborating footage. Date confirmed from the government statement of the incident. No old results were posted online before April 25. FBI confirmed that National Capital Response Squad has responded to a shooting at the Washington Hilton and added that the subject is in custody.
Cole Tomas Allen, arrestado en la madrugada de este domingo en Washington, en Estados Unidos.via REUTERS

Cole Allen, el presunto autor del tiroteo contra Trump y otros miembros del Gobierno de EEUU ha sido acusado de "intento de asesinato del presidente de EEUU", por parte de la Fiscalía.

Así consta en los procedimientos judiciales decretados este lunes, apenas dos días después del ataque armado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Tras la vista inicial, el juez Matthew Sharbaugh del tribunal federal de Washington, ha ordenado su detención provisional a la espera de la audiencia sobre su caso, prevista para el jueves. 

Aparte, también se le acusa de cargos de tranporte de armas entre estados y del uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, a sumar al cargo principal, que podría suponer la cadena perpetua en caso de ser declarado culpable.

Allen, de 31 años, envió a sus familiares un largo y detallado manifiesto diez minutos antes de perpetrar el ataque en plena Casa Blanca. En su mensaje, se refería a Donald Trump y otros miembros de la administración como "objetivos". 

Sin mencionarle directamente, pero en una evidente referencia al presidente de EEUU Allen aseguraba no permitir que un "pedófilo, violador y traidor" actuase en su nombre.

En referencia al presunto atacante, Trump ha asegurado que se trata de un fanático "anticristiano" y ha culpado a la izquierda del auge de la violencia en su contra, al tratarse del tercer intento de asesinato en apenas dos años. 

Sin embargo, Trump ha quitado gravedad a su actual situación. "No estaba preocupado. Entiendo la vida. Vivimos en un mundo loco", apuntó en su primera reacción detallada, durante una entrevista con el programa 60 Minutes. 

Allí confesó que en primer lugar sospechó que el ruido provenía de la caída de una bandeja, pero al ver el despliegue del Servicio Secreto empezó a entender la situación. "Quería ver qué estaba pasando. Y para entonces, empezamos a darnos cuenta de que tal vez era un problema malo, un problema diferente", explicó.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha ido más allá al culpar a la oposición y directamente al Partido Demócrata y a los medios de alimentar el comportamiento de odio contra Trump.

Miguel Fernández Molina
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Soy redactor de actualidad y última hora en El HuffPost, donde coordino el turno de tarde, con todo lo que ocurre en España y el mundo... que no es poco.

 

Sobre qué temas escribo

Escribir de última hora y actualidad ocupa prácticamente todos los campos, pero de forma habitual llevo a cabo mi trabajo sobre cuestiones de Internacional, Política y Deportes, intentando siempre dar ese 'toque Huff' tan nuestro a la hora de elegir y desarrollar los contenidos.



En los años que llevo en El HuffPost han sido muchos los temas tratados y las coberturas a fondo de grandes eventos. Desde las guerras en Ucrania y Gaza, pasando por un sinfín de elecciones (y las que quedan), hasta un foco más deportivo sobre los Mundiales y Eurocopas de fútbol masculino y femenino o los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio y París.



Creo que no siempre basta con simplemente contar lo que ocurre. Por eso, cuando las circunstancias lo permiten, busco enlazar la información con un enfoque más personal, más propio, tanto en las grandes historias como en otras no tan conocidas, pero merecedoras de reconocimiento.

 

Mi trayectoria

Nací en un precioso pueblo de Jaén llamado Sabiote. En cuanto a mi carrera profesional, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inicié mi camino periodístico en el portal Mundotoro.com, de donde di el salto tras ocho años y algunos proyectos paralelos a El HuffPost, la que es mi casa desde 2019.

 

 

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