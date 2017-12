La Navidad es una época de ilusión, aunque no para todos. Tarde o temprano todos los niños van abriendo los ojos como este niño de seis años, que ya ha descubierto el pastel. Esta carta que le obligaron a escribir en el colegio a este icono de la Navidad es ejemplo de lo mal que llevan algunos estos inicios en la vida adulta.

My 6yo Santa skeptic was told to write a letter to Santa at school. So he did... pic.twitter.com/XUFGMnXDFT

"Querido Santa, solo hago esto por el colegio. Sé que tu lista de niños malos está vacía, la lista de niños buenos también. Tu vida está vacía. No sabes los problemas que he tenido en mi vida. Adiós.

Con cariño,

No te voy a decir mi nombre."

Su madre ha publicado la misiva en Twitter y ha conseguido más de 40.000 reuits y 120.000 me gusta en tres días. Ilustrada con una mezcla de dibujos de calaveras, demonios, árboles de navidad y coronas de muérdago, la carta muestra la desconfianza de este niño estadounidense de tan solo seis años, que se atreve incluso a hablar a Papá Noel con un tono amenazante para mantener su anonimato: "No te voy a decir mi nombre".

Ante la recepción que ha tenido la carta en Twitter, su madre ha bromeado con que el único problema que tenía en su vida era que iba a tener un hermano.

P.D: ¿Los 'problemas' en su vida? Su hermano. No llamen a servicios sociales.

Su madre también ha querido aclarar que el tono apocalíptico y los desconcertantes dibujos de su hijo no se deben a nada grave y que su "pequeño escéptico" es "maravilloso, brillante, alegre y compasivo", que quiere a su hermano y que "solo quiere que se le trate como un adulto".

The last few days have been insane. Only one other thing I want to say about my little skeptic: he is a wonderful, bright, sweet, happy, compassionate boy who loves his brother and his dog and LOVES holidays. He just likes adults to level with him. :)