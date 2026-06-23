París le da una lección a Madrid: regala entradas de cine gratis para que actúen como "refugios climáticos" para jóvenes y mayores

En momentos de urgencia como la ola de calor que vive buena parte de Europa es cuando las instituciones tienen que tirar de imaginación. Uno de los distritos de París ha anunciado que regalará entradas de cine a menores de 25 años y mayores de 65 entre las 13:00 y las 16:00 horas mientras dure la canícula que azota al país vecino. De esta forma, convierte varias salas de la ciudad en refugios climáticos.

El distrito décimo parisino ha anunciado la medida tras alcanzar un acuerdo con varias salas de cine de la zona. Uno de los cines ha reservado un aforo de 30 personas para cada grupo de edad y jóvenes y mayores podrán disfrutar de la proyección de Ulysse de Laetitia Masson o de Le Vertigue de Quentin Dupieux. En otras salas del barrio las entradas gratuitas servirán para cualquier proyección que se dé entre las 13:00 y las 16:00 horas.

"Una sala fresca, una buena peli, un momento de tranquilidad. ¡En el distrito décimo la cultura también nos cuida!", reivindica la casa consistorial del barrio parisino, que emprende esta iniciativa cuando varias ciudades francesas están registrando temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en el mercurio y la canícula está provocando una oleada de fallecimientos de personas tratando de aliviar el calor en zonas de baño no vigiladas.

La iniciativa del distrito décimo de París pone en valor la idea del refugio climático que en España también se ha hecho conocido. En nuestro país, ciudades como Barcelona confían este rol a su extensa red de bibliotecas públicas y centros cívicos. El Ajuntament de la Ciudad Condal anunció a mediados de junio que en este 2026 ya hay un centenar más de refugios climáticos con respecto a 2025, ya que se ha convencido a farmacias y otros establecimientos para que afloren unos 63 nuevos "microrrefugios".

En 2020, Barcelona solo contaba con unos 70 refugios climáticos. En 2026, ya son más de 500. En Madrid, mientras tanto, son cada vez más las voces que alertan del "limitado plan" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que sí activó un refugio para personas sin hogar en la sede de SAMUR social entre las 12:00 y las 20:00 horas, pero que delega la puesta en marcha de una red más sólida en el sector privado.

Los planes de Madrid contra el calor

Por ejemplo, en Madrid vuelve a verse el Círculo de Bellas Artes como el arquetipo en la capital de refugio climático en plena canícula. También sindicatos como CCOO han activado espacios en sus sedes para atender a los ciudadanos que no quieran abrasarse en la calle.

El Ayuntamiento de Madrid anunció a finales de mayo la actualización de su Plan de Actuación ante Altas Temperaturas Extraordinarias (CALORMAD) y avanzó la instalación de nebulizadores a lo largo de junio en puntos de Arganzuela, Carabanchel y Villa de Vallecas, sumándose así a las zonas con uno activo en Plaza de España o La Gavia. También advirtió que en "la mayoría de distritos" abrirán "dos o más centros de mayores a diario en julio y agosto" y que ofrecería "43 mercados municipales con aire acondicionado".

Para la oposición municipal este plan es insuficiente. Más Madrid, con su portavoz Rita Maestre a la cabeza, ha propuesto construir una red de "oasis climáticos" aprovechando equipamientos municipales ya existentes, al estilo de Barcelona: bibliotecas y centros multifuncionales. La formación de Mónica García también presentó la propuesta en un acto con toldos, actividades acuáticas para niños y fruta fresca. Las altas temperaturas agudizan el ingenio, aunque no a todo el mundo.