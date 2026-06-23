Silvia Intxaurrondo zanja los rumores sobre su futuro en TVE con un comunicado: "Gracias por el interés de estos días. Estoy, simplemente..."
Ha subido una foto muy reveladora.
La periodista Silvia Inxtaurrondo ha zanjado los rumores sobre su futuro en TVE con un comunicado y una foto en la que ha explicado su situación actual con respecto a la cadena pública.
La periodista presentó y dirigió por última vez el espacio matinal La hora de La 1 el pasado viernes 12 de junio y, desde entonces, es su compañero Lluís Guilera el que lo presenta.
"Gracias de corazón por todos los mensajes y por el interés de estos días. Estoy, simplemente, de vacaciones: descansando, cuidando mis plantitas y avanzando en mi nueva novela", ha empezado diciendo.
Y ha proseguido: "Ha sido una temporada muy especial: hemos sido LÍDERES absolutos de audiencia TODOS LOS DÍAS, y eso solo es posible gracias al trabajo de todo el equipo y a la confianza de quienes nos habéis acompañado cada mañana".
Por último ha señalado: "Nos veremos pronto, con muchas ganas, en el arranque de una nueva temporada. ¡Feliz verano!".
Audiencia récord
El programa matinal presentado por Silvia Intxaurrondo roza el 19% de share lo que convierte a este espacio televisivo en el más visto de su franja horaria por delante de Antena 3, Telecinco y laSexta.
La Hora de La 1 igualó su mejor marca histórica, en cuanto a cuota de pantalla, el pasado mes de marzo, con un 19,5% de media. Su mejor mes, en cuanto a número de espectadores, fue diciembre de 2025, con una media de 438.000.