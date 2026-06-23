Silvia Intxaurrondo zanja los rumores sobre su futuro en TVE con un comunicado: "Gracias por el interés de estos días. Estoy, simplemente..."

La periodista Silvia Inxtaurrondo ha zanjado los rumores sobre su futuro en TVE con un comunicado y una foto en la que ha explicado su situación actual con respecto a la cadena pública.

La periodista presentó y dirigió por última vez el espacio matinal La hora de La 1 el pasado viernes 12 de junio y, desde entonces, es su compañero Lluís Guilera el que lo presenta.

"Gracias de corazón por todos los mensajes y por el interés de estos días. Estoy, simplemente, de vacaciones: descansando, cuidando mis plantitas y avanzando en mi nueva novela", ha empezado diciendo.

Y ha proseguido: "Ha sido una temporada muy especial: hemos sido LÍDERES absolutos de audiencia TODOS LOS DÍAS, y eso solo es posible gracias al trabajo de todo el equipo y a la confianza de quienes nos habéis acompañado cada mañana".

Por último ha señalado: "Nos veremos pronto, con muchas ganas, en el arranque de una nueva temporada. ¡Feliz verano!".

Audiencia récord

El programa matinal presentado por Silvia Intxaurrondo roza el 19% de share lo que convierte a este espacio televisivo en el más visto de su franja horaria por delante de Antena 3, Telecinco y laSexta.

La Hora de La 1 igualó su mejor marca histórica, en cuanto a cuota de pantalla, el pasado mes de marzo, con un 19,5% de media. Su mejor mes, en cuanto a número de espectadores, fue diciembre de 2025, con una media de 438.000.