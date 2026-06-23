Desalojada la Torre Moeve de Madrid, una de las cuatro torres, por un incendio

Un incendio en el interior de la Torre Moeve, una de las cuatro torres de Madrid, ha obligado a desalojar al personal de su interior. Los servicios de emergencia están buscando a tres personas que permanecerían confinadas en el interior y han atendido a dos trabajadores por intoxicación leve de humo, además de a un transeúnte por un cuadro de ansiedad.

El fuego se ha originado alrededor de las 17:05 en la planta 25 en un cuarto técnico del complejo, tras lo que se ha procedido a un operativo de emergencia para sacar a los trabajadores.

Por el momento se desconocen las causas del incidente que ha causado un gran revuelo en la zona. El denso humo que sale del interior del edificio es visible desde numerosos puntos de la capital y ha obligado a un amplio operativo de emergencias.

El edificio está ubicado en pleno corazón financiero de Madrid capital, en el paseo de la Castellana, y forma parte del complejo de oficinas de grandes empresas ubicadas en la zona.

Este rascacielos es propiedad de Amancio Ortega, es el segundo más alto de toda España, con 248 metros de altura y 49 plantas.

Como recuerda Europa Press, esta misma torre ya fue escenario de un pequeño incendio a mediados de diciembre, entonces causado por un transformador eléctrico. En aquel momento también se ordenó la evacuación de la torre y la interrupción del suministro eléctrico.