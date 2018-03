El 'recadito' del padre de Diana Quer a los "políticos de izquierdas" que se oponen a la prisión permanente

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, ha resaltado, después de que el Congreso haya decidido este jueves que la iniciativa del PNV para derogar la prisión permanente revisable siga su curso, que ha visto "a algún político de izquierdas muy nerviosos en la defensa de su propuesta".

En la votación, los textos alternativos del PP y de Ciudadanos, que pretendían mantener esta máxima pena que instauró el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, cuando tenía mayoría absoluta, han sido rechazados por 178 diputados de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCAT, Compromís y Bildu, entre otros.

"¿A qué obedece ese nerviosismo?", se ha preguntado Quer, quien ha lanzado una respuesta: "Pues porque no existe propuesta alguna por parte de todos aquellos que quieren derogar la prisión permanente que proteja a nuestros seres más vulnerables".

Quer considera que que "la conquista de la Ley de Violencia de Género ha sido muy positiva", tras lo que se cuestiona "cómo no se va a poder pedir a nuestros representantes un consenso de protección para nuestros jóvenes y nuestros niños".

"Lo que hemos pedido a quienes no tienen propuesta alternativa es que fueran prudentes y se abstuvieran en este debate y no se derogue en caliente", ha afirmado, antes de resaltar su convencimiento de que las bases de estos partidos "no los van a entender".

Quer, junto al padre de la niña Mari Luz Cortés, la tía de Yeremi Vargas y la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, y los padres de Marta del Castillo y Sandra Palo ha presenciado desde la tribuna de invitados del Congreso el debate parlamentario sobre este tema. Todos ellos, que forman la 'Plataforma para la No Derogación de la Prisión Permanente Revisable', han sido invitados por PP y Ciudadanos.

A su llegada, además, han sido recibidos en su despacho por la presidenta del Congreso, Ana Pastor. "Venimos, los familiares de las víctimas, con la legitimidad que nos dan tres millones de firmas y ocho de cada diez ciudadanos españoles que no quieren derogar la prisión permanente revisable", ha añadido Quer.

