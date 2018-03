Antonio Orozco estuvo a punto de no incluir su gran éxito Devuélveme la vida en el disco Semilla del silencio, que vio la luz en 2001. Aquel tema fue el que le lanzó a las grandes listas de éxitos e hizo que su carrera musical despegase, a raíz de que lo cantasen en la primera edición de Operación Triunfo en 2001.

Pues aquella canción casi se queda fuera del disco. "Yo no la tenía en el repertorio", ha confesado este lunes el cantante en el programa de Telecinco La Voz Kids. Los tres coaches conversaban entre las actuaciones sobre lo difícil que es acertar con las predicciones.

"Es que esto no se sabe, la música es así. No se sabe nunca qué canción es la que va a gustar", opinó Rosario Flores. "Yo acierto, pero al revés", adelantó Melendi. "La canción que estoy promocionando ahora, Destino casualidad, no la iba ni a meter en el disco", reveló el cantante asturiano.

"Yo dejo que me elijan los singles porque me he equivocado tantas veces...", aseguró Flores. "Yo me equivoco siempre", admitió Orozco.

"A mí el Cómo quieres que te quiera me lo tiraban para atrás porque decían que el principio era muy largo y que no me lo iban a poner en las radios", dijo Rosario.

"Bueno, Alejandro [Sanz] no hizo el Corazón partío para él. La metió de misericordia en el disco. Imagínate", reveló Melendi.

