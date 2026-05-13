Rufián no es el único: el mercado de maquillaje masculino está creciendo

Gabriel Rufián fue no de los protagonistas televisivos de la noche del martes. El político de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se sentó en el Cara al show de Marc Giró (La Sexta) para hablar de todo. Desde política, hasta sus primeros conciertos, pasando por las rutinas que le gusta seguir.

Durante la conversación con Giró, Rufián desveló que le encanta maquillarse y que, tal y como había comentado en otras apariciones en televisión, utiliza asiduamente mascarillas hidratantes.

Decir que le gusta el maquillaje no debería ser novedoso, pero todavía es poco habitual que hombres heterosexuales hablen de ello por la concepción que se sigue teniendo a nivel social. Basta con ver los ataques han recibido personajes públicos como el futbolista Borja Iglesias por pintarse las uñas.

Sin embargo, a pesar de que todavía quedan prejuicios, el mercado del maquillaje y la cosmética masculina sigue creciendo y parece no haber tocado techo todavía a juzgar por los datos. Además, cada vez son más los perfiles masculinos de redes sociales que comparten rutinas en las que se incluyen productos de maquillaje, como corrector o incluso lápiz de ojos, que ayudan a visibilizar para que otros hombres se animen.

Un mercado que crece

Tal y como recoge la revista Forbes, según un informe de Future Market Insights (FMI), la industria del maquillaje masculino creció un 8,7% de manera sostenida cada año entre 2018 y 2022, y se estima que ese porcentaje crezca hasta un 9.4% anual hasta 2033. Según este mismo informe, se espera que el mercado represente aproximadamente unos 43.000 millones de dólares en 2033.

Según desvela la revista especializada en negocios, la puerta de entrada para la mayoría de hombres en el sector del maquillaje ha sido el esmalte de uñas. No hay más que ver cómo en los últimos años se han visto cada vez más ejemplos de rostros masculinos luciendo manicuras a todo color.

Eso está cambiando y algunas de las firmas de maquillaje más populares del mundo están introduciendo productos para hombres o elaborando guías para saber qué tipo de maquillaje o cosmética utilizar. Es el caso de la célebre Charlotte Tillbury, que cuenta con un apartado en su web en el que se recopilan los mejores correctores o bases para hombre para usar la correcta.

En el caso de Chanel, su división de belleza ha incorporado la línea Boy, en la que se engloban tanto productos de tratamiento más enfocados al cuidado de la piel como bases de maquillaje fluidas para unificar el tono y aportar luminosidad.

Según recoge el portal de negocios Bloomberg, un informe de la consultora McKinsey & Co. señaló el año pasado el mercado de la belleza experimentará "una aceleración por partida doble" debido a la consumo masculino, especialmente entre los hombres de la generación Z.