Cory Doctorow, activista digital: "El internet que nos ayudará a sobrevivir al genocidio, a la emergencia climática y al auge del fascismo deberá ser dinámico"

El activista digital y periodista Cory Doctorow era uno de los platos fuertes en la agenda del I Encuentro por los Derechos Digitales que el Gobierno junto con Mobile World Capital ha organizado esta semana en Barcelona. En una charla con la periodista especializada en tecnología Marta Peirano, Doctorow ha compartido cuáles son las claves del internet "posamericano" que supere las dinámicas de la vigente red de redes.

El autor de ensayos como Mierdificación o novelas como Walkaway, editadas en España por Capitán Swing, ha puesto el foco en las razones por las que Europa tiene un "riesgo enorme y existencial" con su dependencia de EEUU y, más concretamente, del EEUU de la Administración Trump. La principal, ha detallado, es la existencia de la Directiva de Copyright. Pero Doctorow también imagina cómo podrá ser internet mañana.

"El internet posamericano no será estático, eso es lo más importante", ha esbozado preguntado por Peirano por cómo él imagina que podrá ser la nueva red de redes o, como él dice, "el sistema nervioso digital". "Si vamos a tener un sistema nervioso digital que nos ayudará a sobrevivir al genocidio, a la emergencia climática y al auge del fascismo este necesitará ser dinámico, porque deberá amoldarse a las necesidades de sus usuarios".

Será un internet "hiperlocal, escalable" ha animado Peirano, lo que ha corroborado el escritor: "Será un internet en el que si no te gusta cómo el código determina la manera en la que vives tu vida podrás cambiarlo, y si no sabes cómo, podrás pedirle a alguien que lo cambie. Ese será el alma de un nuevo buen internet. No será un internet perfecto, será uno en el que la gente imperfecta de un mundo imperfecto tendrá la última palabra".

Esa "gente imperfecta en un mundo imperfecto" tendrá "la última palabra para controlar la tecnología de la que dependemos". De esta forma el escritor ponía colofón a la idea por la que lleva veinticinco años siendo activista digital en organizaciones como Fronteras Electrónicas: "Es como el activismo climático. Hacer que la gente se preocupe de aspectos técnicos sobre cosas que pasarán en el futuro".

Precisamente sobre esa premisa también recordó qué es la mierdificación, la palabra que acuñó años atrás, que llegó a ser palabra del año 2024 en el Macquarie Dictionary, y que resume las distintas fases con las que las grandes plataformas digitales secuestran a los usuarios e inician una fase de decadencia en pos de maximizar sus beneficios. "Durante veinticinco años he usado metáforas, novelas de ciencia ficción, y resulta que lo que necesitaba era un pequeño vulgarismo".

Unas amenazas de EEUU que todavía perduran

En la charla Cory Doctorow también explicó por qué en este momento parece que los países están teniendo problemas para hacerse valer y respetar más que las grandes tecnológicas. En términos de poder político, da la impresión de que las multinacionales de turno siguen escapando del ojo regulatorio del Viejo Continente.

"Los países europeos son muy celosos de su soberanía", explicó Doctorow. Por esa razón las tecnológicas aprovechan eso. Por ejemplo, "el RGPD tiene once años y Google y Meta siguen espiándonos" porque las tecnológicas "pretenden ser firmas irlandesas" para tratar de esquivar la regulación. "¿Y qué hacemos?", continuó. "Todo lo que la UE importa de EEUU es defectuoso: nos espían, nos quitan nuestro dinero y nos manipulan".

Por ello, el autor deslizó que "normalmente, en una economía de mercado, cualquier otro integrante del mismo cogería el producto y lo mejoraría". "Si Europa importa de EEUU espionaje y manipulación, cualquiera en Europa podría hacer un bloqueador de vigilancia. Si la tinta de impresora cuesta hasta 5.000 euros el litro, siendo el fluido más caro que un civil puede comprar sin autorización especial del gobierno, lo esperable sería que alguien entrara en el mercado ofreciendo tinta más barata". "¿Por qué no sucede?".

La razón es muy sencilla: porque desde hace dos décadas en la Unión Europea hay una directiva de copyright que "prohíbe a los emprendedores europeos modificar productos estadounidenses sin permiso". ¿Por qué? "Porque los representantes del Comercio estadounidense advirtieron que si no se aprobaba esa norma EEUU impondría aranceles en los productos europeos".

"Happy Liberation Day!", clamó Doctorow al explicar eso. Así es como Donald Trump nombró el día de principios de abril del año pasado en el que anunció aranceles para medio planeta. "Si alguien amenaza con hacerte algo si no cumples con sus exigencias, cumples sus exigencias y al final acaban cumpliendo su amenaza... pero sigues atendiendo sus exigencias, entonces eres tonto", resumió el escritor.

Cory Doctorow recordó que "si Trump quiere tomar Groenlandia no necesitaría tanques, podría apagar las infraestructuras tecnológicas de Dinamarca" debido a la dependencia europea de las grandes tecnológicas. "Es un riesgo gigantesco y existencial". Pero por eso mismo es necesario seguir concienciando a más ciudadanos, y haciendo un activismo y una divulgación que no se limite a culpar a los usuarios. "Es un problema estructural".