Roban unas reliquias de una Basílica y el arzobispo avisa a los ladrones de una maldición: "Estas cosas suceden"

Silueta de la estatua de San Juan Bautista en el Puente de Carlos en Praga, con la Catedral de San Vito al fondo, al atardecer.

Quién avisa no es traidor. El arzobispo de Praga, Stanislav Pribyl, religioso de la Congregación del Santísimo Redentor, se ha dirigido este miércoles a los ladrones que robaron unas reliquias de Santa Zedislava de una Basílica del norte de Praga, para advertirles que en el supuesto de que no devuelvan lo sustraído se arriesgarán a sufrir una maldición.

"El robo en un lugar sagrado, y especialmente el robo de los restos de los santos, es un asunto realmente grave. Es un ataque a lo sagrado", ha señalado el arzobispo en unas declaraciones recogidas por Radio Praga y posteriormente por EP, sobre el robo, el cual fue notificado en la jornada de este martes.

El incidente ocurrió justo antes de una misa y por ahora no se ha encontrado al autor de los hechos, el cual pudieron grabar las cámaras de seguridad del recinto. Según las imágenes la persona iba vestida completamente de negro y las autoridades han pedido a los ciudadanos su colaboración para poder capturarlo.

"Creemos que aquellos cuyos restos veneramos siguen vivos y activos, y les rezamos. Por eso, podría ocurrir que alguna maldición o desgracia se abatiera sobre ese ladrón" Stanislav Pribyl

"Creemos que aquellos cuyos restos veneramos siguen vivos y activos, y les rezamos. Por eso, podría ocurrir que alguna maldición o desgracia se abatiera sobre ese ladrón", ha lamentado, antes de subrayar que sus palabras no son "una amenaza". "Es la realidad: estas cosas suceden. Hago un llamamiento a quienquiera que se haya llevado el cráneo para que lo devuelva", ha agregado el religioso.

En el momento del robo solo había un sacerdote dentro de la Basílica y la alarma había sido desactivada para la misa. La pieza robada era el cráneo de un santo medieval que llevaba expuesta en el lugar desde hace más de un siglo, según defendió el prelado.

"El cráneo del santo ha estado expuesto aquí durante 120 años. Es la primera vez que ocurre un ataque de este tipo", ha lamentado. Se desconoce el motivo del robo de la reliquia, la cual estaba expuesta en una vitrina sobre un altar lateral en la nave principal de la basílica, según la agencia Nova.