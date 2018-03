Un profesor de Sevilla arrasa con sus notas alternativas a sus alumnos de 9 años

Para miles de alumnos españoles la Semana Santa trae consigo un trago previo: la entrega de las notas del segundo trimestre. Un maestro de un colegio de Sevilla, Ramón Rodríguez (@Profe_RamonRG), ha demostrado que no todo son los aprobados y suspensos al compartir en Twitter la imagen de una de sus evaluaciones.

"Las otras notas de Elena", se puede leer en la fotografía. Como se puede comprobar, la alumna ha obtenido sobresaliente en aspectos como ser una niña feliz, llegar a clase con una sonrisa, ser respetuosa y buena compañera.

Ayer, inevitable día de notas, decidí entregarles las "otras notas", que sin duda son las importantes de verdad. #soyMaestro pic.twitter.com/qTSzHNTFHL — ℙ𝕣𝕠𝕗𝕖 ℝ𝕒𝕞𝕠́𝕟 (@Profe_RamonRG) 24 de marzo de 2018

El tuit, publicado el 24 de marzo, acumula más de 7.000 me gusta y ha sido compartido cerca de 3.000 veces. Muchos usuarios han contestado al profesor alabando su iniciativa y algunos incluso señalan que piensan imitarla. En sus respuestas, Rodríguez ha dado más detalles sobre estas evaluaciones a sus alumnos de 9 años.

"Intento personalizar para que cada uno tenga sus 'otras notas' lo más fiel a la realidad. Creo que, más allá de lo bonito, es una gran información para sus papis que rara vez tienen entre manos", escribe el profesor.

"Pero los habrá suspensos, ¿o no?", le pregunta una tuitera. "Trato de buscar siempre aquello en lo que sacan "notazas", siempre positivo, como diría aquél...", contesta Rodríguez. "Me gusta que todos saquen sobresaliente, que sea un elogio para ellos, así que busco aquello en lo que destaquen y lo que se les dé muy bien. Aspectos que aún tienen que mejorar me gusta hablarlo con ellos y sus familias personalmente", explica en otro mensaje.

Ante la acogida de su publicación, el profesor ha dado las gracias en otro mensaje "por tantos comentarios bonitos":

Uno nunca espera que una publicación haga "tanto ruido", soy un simple maestro que ama lo que hace. Pero si sirve para dar luz y conectar personas que luchan cada día por una mejor educación, pues más feliz aún! ♥️ Gracias por tantos comentarios bonitos. Seguimos! #soyMaestro — ℙ𝕣𝕠𝕗𝕖 ℝ𝕒𝕞𝕠́𝕟 (@Profe_RamonRG) 26 de marzo de 2018