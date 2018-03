Los 10 mejores tuits de la Semana Santa 2018

La Semana Santa es una época, para algunos, de recogimiento y devoción. Para otros, de desconectar y alejarse de la rutina.

Para los tuiteros, de sacar el ingenio de procesión.

Un año más, desde el respeto y con sentido del humor, muchos han aprovechado estas fechas para hacer ingeniosos tuits con motivo de la Semana Santa.

Esta es una recopilación de algunos de esos mensajes:

-Que sí, Papá. Que he estado muerto 3 días y no he podido llamar, te lo jur...Bueno, perdón, que te lo prometo. {...} No bebimos como para eso, hombre. {...} Sí, estaban vigiladas, sí...¡Pero tú sabes lo cara que está la droga como para que la vayan echado por ahí! pic.twitter.com/9c0HFYlhu8 — La R es secreto. (@LaRessecreto) 29 de marzo de 2018

-Hostia puta, le sirve el zapato.

-Ya te lo dije, mi príncipe.

-No te recordaba así.

-Soy tu Cenicienta.

-Tengo que dejar de beber, la madre que me parió. pic.twitter.com/aCAU3WFRJT — laquintacolumna (@laquintacolumna) 29 de marzo de 2018

-Sabes que todos los años pasa lo mismo y sigues yendo de cena con estos...

-Es que me lían pic.twitter.com/78F6Gl3mwu — Isaac Corrales (@isaacfcorrales) 29 de marzo de 2018

("Técnicamente, Moisés fue la primera persona que descargó desde la nube con una tableta")

Technically, Moses was the first person with a tablet downloading data from the cloud. pic.twitter.com/LqrrWsPGZ6 — Khalil Sehnaoui (@sehnaoui) 27 de marzo de 2018

-Perdone, señor, que me meta donde no me llaman, pero si no flexiona las rodillas al levantar peso, luego la espalda se resiente. pic.twitter.com/q2NsGuj2nZ — ZOTON (@catacerca) 28 de marzo de 2018

Imagen de la Virgen María tras pedirse un zumo de naranja en el aeropuerto, madera de caoba tallada a mano. pic.twitter.com/7StBOftyav — El del Teto (@eldelteto) 28 de marzo de 2018