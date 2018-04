La mente juega con nosotros muy a menudo y más aún cuando se trata de ilusiones ópticas. Uno de los últimos efectos visuales que se está difundiendo por las redes sociales es el de una serie de imágenes que al mirarlas fijamente desaparecen en su totalidad, o en gran parte.

Si no lo crees mira el centro de esta imagen durante un minuto y comprueba cómo desaparece.

La imagen fue compartida el 10 de abril por el usuario de Reddit NightBreeze13 y cuenta con más de 50.000 interacciones en una semana. Sin embargo, este cambio en la percepción visual no es algo nuevo, ni se produce por ningún tipo de magia. Se llama Efecto Troxler y recibe su nombre por Ignaz Paul Vital Troxler, el médico y filósofo suizo que lo descubrió en 1804. Según explica la revista científica Live Science, el Efecto Troxler hace que nuestro cerebro ignore los impulsos de otros receptores sensoriales cuando enfocamos algo que no cambia, es decir, no percibimos lo que rodea al punto donde fijamos la vista y acaba desvaneciéndose.

Otro ejemplo de esta ilusión óptica es esta imagen del gato de Cheesire de Alicia en el País de las Maravillas. Si fijas la imagen en la cruz del centro durante aproximadamente un minuto, acabarás viendo solo la sonrisa.

El ejemplo más conocido del Efecto Troxler es la ilusión óptica conocida como Perseguidor del lila o Pac-Man, que consiste en una imagen en movimiento en la que 12 discos de color lila se disponen en círculo y van desapareciendo en el sentido de las agujas del reloj. Si se mira la cruz del centro durante 30 segundos o más, se comienzan a apreciar tres cosas: primero una franja verde alrededor de los círculos lila, distintos círculos verdes moviéndose alrededor de los de color lila y, por último, desaparecen los círculos lila y solo se ven lo verdes moviéndose por el fondo.