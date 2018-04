MasterChef ha elegido ya a sus 15 concursantes de la sexta edición del programa y entre ellos hay una mujer que ya ha acaparado la atención por un parecido más que razonable que todos le sacan.

Oxana tiene 52 años, es rusa pero vive en Gijón (Asturias) y se echó a llorar cuando le entregaron el delantal blanco que la marcaba como una de las elegidas. Es empleada de hogar y llegó a España por amor, gracias a su cuarto marido.

Pero lo que ha dejado impactados a los fans ha sido su increíble parecido con un personaje de Disney: la villana de Enredados y madre adoptiva de Rapunzel, Gothel.

La rusa de Asturias se nos parece a alguien no? #MasterChef pic.twitter.com/pBCTfnO71e

No ha sido la única característica con la que ha ganado adeptos. También ha conquistado a muchos por lo que ha dicho de su exmarido y una patata al pelarla...

"Yo me imagino que la patata es mi exmarido". Ya soy fan de la rusa. #MasterChef

"yo imagino que patata es mi ex marido y voy como una moto" pues ya está, Oxana es mi favorita. #MasterChef

Cúal de los tres ex es la patata, Oxana? #MasterChef

"Me imagino que la patata es mi ex marido y me pongo como una moto" JAJAJAJAJAJAJAJAAJAJAJA #MasterChef pic.twitter.com/qvpWS1rPHZ