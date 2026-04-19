Los robots humanoides también corren que vuelan: pulverizan todos sus registros en la media maratón de Pekín

Uno de los robots humanoides que ha competido en la media maratón de Pekín.

Robots rompiendo récords también en el mundo del running. Pekín ha acogido un año más la media maratón de robot humanoides y, además de fuertes caídas, también ha habido mejoras importantes en el tiempo en el que estas máquinas han completado la prueba.

21,0975 kilómetros que el más rápido de los robots los ha completado 48 minutos y 19 segundos. Se trata del robot 'Shandian' (relámpago en chino mandarín), de la empresa Honor, pero que no ha quedado primero porque se cayó a 100 metros de la línea de meta.

El vencedor de la prueba ha sido el equipo autónomo 'Qitian Dasheng', que se impuso con un tiempo de 50 minutos y 26 segundos, tras una carrera en la que la máquina más rápida en cruzar la meta compitió bajo control remoto.

El robot H1made de Honor Kevin Frayer

Rebajan casi horas su tiempo

Lo más llamativo de este nuevo récord es que hay un salto brutal en el recorte de tiempo. El trazado incluyó distintos tipos de terreno, como curvas, pendientes o tramos estrechos, diseñados para poner a prueba la estabilidad y la capacidad de adaptación de los robots en condiciones reales, pero el tiempo ha bajado de forma total.

La mejora de los tiempos respecto a 2025, cuando el robot 'Tiangong', diferente modelo a los 'Shandian', ganó con 2 horas, 40 minutos y 42 segundos, refleja el rápido avance en capacidades como la velocidad, la estabilidad o la gestión energética, en una prueba en la que los mejores registros se situaron ya en torno a los 50 minutos, cerca del récord mundial humano de media maratón, fijado en 57 minutos y 20 segundos, aunque bajo condiciones no equiparables

Algunos no han llegado a la meta. Prueba dura, si me preguntan. Kevin Frayer

"No es una sorpresa", afirmó un ingeniero del equipo de desarrollo citado por el diario local The Beijing News, que aseguró que estos resultados ya se habían observado en pruebas previas, aunque calificó de "muy emocionante" el rendimiento logrado en competición.

El evento combinó robots con navegación autónoma y otros guiados de forma remota, en una competición con clasificación unificada que pondera los resultados según el grado de intervención humana, con el objetivo de incentivar el desarrollo de soluciones capaces de operar sin asistencia.

Entre los participantes figuraron también equipos internacionales procedentes de instituciones como la Universidad Técnica de Múnich (Alemania) o la Universidad Paris-Saclay (Francia), además de formaciones conjuntas con Macao y Brasil.

En paralelo, la carrera sirvió de escaparate para nuevas aplicaciones, como un robot de tráfico que debutó en el recorrido dando indicaciones a los corredores y que las autoridades prevén incorporar de forma progresiva a tareas de gestión urbana, de acuerdo a la televisión estatal CCTV.