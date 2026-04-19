Julia Otero, rotunda como pocas veces, se pronuncia sobre este comentado momento de Carlos Baute en la Puerta del Sol

La periodista Julia Otero ha reaccionado de forma contundente como pocas veces a la comentada escena que protagonizó este sábado por la tarde el cantante venezolano Carlos Baute en la Puerta del Sol de Madrid.

Acudió a la céntrica plaza madrileña para mostrar su apoyo a María Corina Machado, minutos después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le diese la Medalla de Oro de la región y la Medalla Internacional a Edmundo González, que no estuvo presente tras ser hospitalizado.

Más allá de los cientos de venezolanos que se agolparon en la Puerta del Sol de Madrid para saludar a María Corina Machado, Carlos Baute protagonizó un momento que está generando el gran revuelo del fin de semana.

En un momento dado, Baute comenzó a cantar junto a una buena parte de las personas que se concentraron en la céntrica plaza madrileña lo siguiente: "Fuera la mona. Fuera la mona".

La reacción de Julia Otero

En el programa de Julia en la Onda de este domingo, Julia Otero no ha dudado en hablar de lo ocurrido. "Me he quedado perpleja. Sabéis que ayer estuvo María Corina Machado en Madrid. Es un acto con el que supongo que el PP intentó contraprogramar la cumbre de progresistas en Barcelona. Se supone", ha señalado.

"Bueno, 'viva la libertad', en fin, el encuentro de la libertad, libertad arriba y abajo", ha definido el acto, antes de destacar que "fue tremendo" porque Carlos Baute, "que es venezolano, un venezolano de piel muy blanca y ojos azules, creo recordar".

"Salió, supongo que actuó en algún momento. Y no os perdáis de qué manera manifestaron su protesta contra la presidenta, Delcy Rodríguez", ha expuesto la presentadora.

Julia Otero ha asegurado que "anda que no habrá razones ni formas de oponerse a la política de Delsy Rodríguez. Pero fijarse en el color de su piel, porque es mestiza, porque es de origen indígena, mira lo que ocurrió ayer en el escenario".

Tras compartir el comentadísimo momento, Julia Otero ha criticado la escena. "Carlos Baute invitando a todos los venezolanos allí presentes, venezolanos y demás, ¡Fuera la mona! Imagino que todos los que estaban ayer en Madrid eran de piel muy blanquita y de ojos azules como él", ha recriminado.

"Pero, en fin. ¿Dónde he visto yo antes llamarle monos a los más oscuros de piel? Tantas veces. ¿Cómo es posible que la crítica sea esa? Se le puede hacer de otras formas miles. Pero esa, precisamente, tan racista... En fin. Ahí lo dejamos (...) Me he quedado estupefacta. Es horrible", ha sentenciado.