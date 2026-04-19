Ni boomers, ni generación X: los únicos españoles que tienen hoy menos patrimonio bruto que hace 10 años son los millennials

La brecha generacional no hace más que aumentar y el porcentaje de hogares millenials (nacidos entre 1986 y 1995) que tiene vivienda en propiedad se ha reducido en los dos últimos años. Según la Encuesta Financiera de las Familias que acaba de publicar el Banco de España correspondiente al año 2024, consultada por el diario El Confidencial, apenas el 47% de los miembros de esta generación posee una vivienda en propiedad. De hecho, llegar hoy a los 40 años sin tener una vivienda propia es lo más habitual.

Tal y como reza la publicación, la brecha generacional sigue siendo muy amplia: el porcentaje anteriormente mencionado es casi 20 puntos inferior al de la generación inmediata, la X (nacidos entre 1976 y 1985) y poco más de la mitad que los boomers.

Después de la pandemia, el porcentaje de hogares millennials propietarios con 27 años era de sólo el 27%, cifra que aumentó paulatinamente hasta el 48% a la edad de 36 años. Sin embargo, esta progresión se ha roto en los últimos años, cayendo hasta el 47% a la edad de 39 años.

Gran patrimonio, cero propiedades

La encuesta del Banco de España, recogida en el medio de comunicación, muestra que la riqueza neta de los hogares millennials no es muy diferente de la que tenía la generación anterior, los X. En concreto, el patrimonio mediano de esta generación, una vez restadas las deudas, asciende a 73.500 euros. Sin embargo, acceder a una vivienda es inviable.

Esto se explica en que las generaciones previas tenían muchas más facilidades a la hora de pedir una hipoteca y comprar una casa. Ahora, por el contrario, los hogares ahorran pero eso no les abre las puertas del mercado inmobiliario.

No obstante, tal y como se determina en la publicación, no comprar una vivienda puede mostrar un perfil financiero por no tener deudas, pero "eso no significa que su situación patrimonial sea mejor ni más prometedora".

Para los jóvenes que no tienen vivienda en propiedad, la única esperanza es que los precios bajen de forma significativa y esto permita igualar los niveles de riqueza. El panorama actual: tanto el precio de la vivienda como la brecha generacional no para de aumentar.